Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,15

43,06

EUR

51,46

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Весовой контроль в действии: система WIM пополнила бюджет более чем на 6 млн грн за январь

грузовики
На сегодняшний день в Украине обустроено 62 площадки WIM / Depositphotos

Благодаря автоматической системе габаритно-весового контроля WIM в январе 2026 года в государственный бюджет поступило 6296209 гривен штрафов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Где больше всего нарушений

Наибольшее количество нарушений габаритно-весовых норм в январе зафиксировано в трех областях:

  • Днепропетровская - 28 случаев;
  • Харьковская - 26 случаев;
  • Полтавская - 21 случай.

Восстановление и модернизация инфраструктуры

На сегодняшний день в Украине обустроено 62 площадки WIM, данные с которых официально используются для наложения штрафов.

Всего в работе на разных стадиях находятся 103 объекта, однако часть из них была повреждена в результате боевых действий и диверсий РФ.

О WIM

WIM (Weigh-in-Motion - взвешивание в движении) - это система комплексного сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам.

Мониторинг движения производится в режиме реального времени. Оборудование монтируется в верхнем слое покрытия или на пролетных строениях мостов и путепроводов. Информация о нарушениях передается и прорабатывается в Центре обработки данных Укртрансбезопасности.

Благодаря системе мониторинга погрузки на ось и общей массы транспортных средств удается обеспечить круглосуточный контроль движения, автоматически фиксировать нарушения без влияния человеческого фактора.

Первые комплексы WIM начали устанавливать в Украине в августе 2019 года. В 2025 году поступления от их работы составили более 65 млн. грн. за первые шесть месяцев и 8,6 млн. грн. только в октябре.

Напомним, система взвешивания в движении WIM (Weigh-in-Motion) в 2025 году принесла в государственный бюджет почти 118 млн. грн. и защитила сотни километров дорог от разрушений.

Автор:
Татьяна Бессараб