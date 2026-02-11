Весовой контроль в действии: система WIM пополнила бюджет более чем на 6 млн грн за январь

Благодаря автоматической системе габаритно-весового контроля WIM в январе 2026 года в государственный бюджет поступило 6296209 гривен штрафов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Где больше всего нарушений

Наибольшее количество нарушений габаритно-весовых норм в январе зафиксировано в трех областях:

Днепропетровская - 28 случаев;

- 28 случаев; Харьковская - 26 случаев;

- 26 случаев; Полтавская - 21 случай.

Восстановление и модернизация инфраструктуры

На сегодняшний день в Украине обустроено 62 площадки WIM, данные с которых официально используются для наложения штрафов.

Всего в работе на разных стадиях находятся 103 объекта, однако часть из них была повреждена в результате боевых действий и диверсий РФ.

О WIM

WIM (Weigh-in-Motion - взвешивание в движении) - это система комплексного сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам.

Мониторинг движения производится в режиме реального времени. Оборудование монтируется в верхнем слое покрытия или на пролетных строениях мостов и путепроводов. Информация о нарушениях передается и прорабатывается в Центре обработки данных Укртрансбезопасности.

Благодаря системе мониторинга погрузки на ось и общей массы транспортных средств удается обеспечить круглосуточный контроль движения, автоматически фиксировать нарушения без влияния человеческого фактора.

Первые комплексы WIM начали устанавливать в Украине в августе 2019 года. В 2025 году поступления от их работы составили более 65 млн. грн. за первые шесть месяцев и 8,6 млн. грн. только в октябре.

Напомним, система взвешивания в движении WIM (Weigh-in-Motion) в 2025 году принесла в государственный бюджет почти 118 млн. грн. и защитила сотни километров дорог от разрушений.