В Черниговской области восстановили комплекс весового контроля, уничтоженный обстрелами: подробности запуска

Со 2 марта в Черниговской области заработал комплекс автоматической фиксации веса в движении WIM (Weight-in-Motion).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Агентстве восстановления.

Этот объект на автодороге М-02 (км 0+606) имеет стратегическое значение, и был поврежден во время боевых действий в начале полномасштабного вторжения РФ.

Восстановительные работы на площадке системы взвешивания завершились в конце прошлого года, и после тестирования система снова готова к работе.

Система WIM работает в круглосуточном режиме без остановки транспортного потока. Она фиксирует нагрузку на ось, общий вес, габариты и номерные знаки транспортных средств.

Данные автоматически передаются в Укртрансбезопасность. WIM — не только приносит дополнительные средства в госбюджет, но и предотвращает повреждение автодорог и мостов.

Для перевозчиков, игнорирующих установленные габаритно-весовые нормы, действует строгая система финансовых санкций. Сумма штрафа напрямую зависит от степени перегрузки транспортного средства:

5% - 10% - 8 500 грн

10% - 20% - 17 000 грн

20% - 30% - 34 000 грн

Более 30% - 51 000 грн

Развитие комплексов WIM — один из ключевых приоритетов Агентства восстановления, над которым мы и дальше будем активно работать.

Речь идет о поддержке и модернизации существующих систем в надлежащем техническом состоянии и установлении новых. В настоящее время обустроено 62 площадки WIM.

О WIM

WIM (Weigh-in-Motion - взвешивание в движении) - это система комплексного сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам.

Мониторинг движения производится в режиме реального времени. Оборудование монтируется в верхнем слое покрытия или на пролетных строениях мостов и путепроводов. Информация о нарушениях передается и прорабатывается в Центре обработки данных Укртрансбезопасности.

Благодаря системе мониторинга погрузки на ось и общей массы транспортных средств удается обеспечить круглосуточный контроль движения, автоматически фиксировать нарушения без влияния человеческого фактора.

Первые комплексы WIM начали устанавливать в Украине в августе 2019 года. В 2025 году поступления от их работы составили более 65 млн. грн. за первые шесть месяцев и 8,6 млн. грн. только в октябре.

Напомним, система взвешивания в движении WIM (Weigh-in-Motion) в 2025 году принесла в государственный бюджет почти 118 млн. грн. и защитила сотни километров дорог от разрушений.