Контроль перевантажених вантажівок: WIM-системи принесли 7,6 млн грн штрафів за місяць

У лютому 2026 року системи автоматичного зважування транспорту в русі (WIM) зафіксували десятки порушень габаритно-вагових норм на дорогах України. За результатами перевірок до державного бюджету надійшло понад 7,6 млн грн штрафів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

WIM на дорогах України

Протягом лютого 2026 року завдяки роботі систем автоматичного зважування транспорту в русі (WIM) до державного бюджету було сплачено понад 7,6 млн грн штрафів за порушення габаритно-вагових норм.

Найбільшу кількість порушень зафіксували у трьох регіонах України:

Миколаївська область — 37 випадків.

Вінницька область — 27 випадків.

Івано-Франківська область — 21 випадок.

Системи WIM дозволяють автоматично визначати перевантажені вантажні автомобілі під час руху. Це допомагає зменшити руйнування дорожнього покриття та сприяє підвищенню дисципліни серед перевізників.

Габаритно-ваговий контроль здійснюється за допомогою спеціальних датчиків, які встановлені безпосередньо у дорожньому покритті. Вони визначають вагу транспортного засобу, тоді як камери фіксують швидкість, габарити та номерні знаки автомобілів. Уся інформація про можливі порушення передається до центрів обробки даних Агентства відновлення та Укртрансбезпеки для подальшого аналізу.

Дотримання габаритно-вагових норм є важливим не лише з точки зору штрафних санкцій. Це також необхідна умова для збереження дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Розвиток та модернізація мережі комплексів WIM залишається одним із ключових пріоритетів Агентства відновлення. У планах - підтримка існуючих систем у належному технічному стані та встановлення нових комплексів контролю на дорогах.

Про WІM

WІM (Weigh-in-Motion - зважування в русі) — це система комплексного збору інформації про транспортні засоби, які рухаються автомобільними дорогами.

Моніторинг руху здійснюється у режимі реального часу. Обладнання монтується у верхньому шарі покриття або на прогонових будовах мостів та шляхопроводів. Інформація про порушення передається та опрацьовується в Центрі обробки даних Укртрансбезпеки.

Завдяки системі моніторингу навантаження на вісь і загальної маси транспортних засобів вдається забезпечити цілодобовий контроль руху, автоматично фіксувати порушення без впливу людського фактора.

Перші комплекси WIM в Україні почали встановлювати у серпні 2019 року. У 2025 році надходження від їх роботи склали понад 65 млн грн за перші шість місяців та 8,6 млн грн лише у жовтні.

Нагадаємо, система зважування в русі WIM (Weigh-in-Motion) у 2025 році принесла до державного бюджету майже 118 млн грн та захистила сотні кілометрів доріг від руйнувань.