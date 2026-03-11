Контроль перегруженных грузовиков: WIM-системы принесли 7,6 млн грн штрафов в месяц

В феврале 2026 системы автоматического взвешивания транспорта в движении (WIM) зафиксировали десятки нарушений габаритно-весовых норм на дорогах Украины. По результатам проверок в государственный бюджет поступило более 7,6 млн грн штрафов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

WIM на дорогах Украины

В феврале 2026 года благодаря работе систем автоматического взвешивания транспорта в движении (WIM) в государственный бюджет было уплачено более 7,6 млн грн штрафов за нарушение габаритно-весовых норм.

Наибольшее количество нарушений зафиксировали в трех регионах Украины:

Николаевская область - 37 случаев.

Винницкая область - 27 случаев.

Ивано-Франковская область - 21 случай.

Системы WIM позволяют автоматически определять перегруженные грузовики во время движения. Это помогает снизить разрушение дорожного покрытия и способствует повышению дисциплины среди перевозчиков.

Габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью специальных датчиков, установленных непосредственно в дорожном покрытии. Они определяют вес транспортного средства, в то время как камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки автомобилей. Вся информация о возможных нарушениях передается в центры обработки данных Агентства восстановления и Укртрансбезопасности для дальнейшего анализа.

Соблюдение габаритно-весовых норм важно не только с точки зрения штрафных санкций. Это также необходимое условие для сохранения дорожной инфраструктуры и повышения безопасности дорожного движения.

Развитие и модернизация сети WIM остается одним из ключевых приоритетов Агентства восстановления. В планах – поддержка существующих систем в надлежащем техническом состоянии и установление новых комплексов контроля на дорогах.

О WIM

WIM (Weigh-in-Motion - взвешивание в движении) - это система комплексного сбора информации о транспортных средствах, движущихся по автомобильным дорогам.

Мониторинг движения производится в режиме реального времени. Оборудование монтируется в верхнем слое покрытия или на пролетных строениях мостов и путепроводов. Информация о нарушениях передается и прорабатывается в Центре обработки данных Укртрансбезопасности.

Благодаря системе мониторинга погрузки на ось и общей массы транспортных средств удается обеспечить круглосуточный контроль движения, автоматически фиксировать нарушения без влияния человеческого фактора.

Первые комплексы WIM начали устанавливать в Украине в августе 2019 года. В 2025 году поступления от их работы составили более 65 млн. грн. за первые шесть месяцев и 8,6 млн. грн. только в октябре.

Напомним, система взвешивания в движении WIM (Weigh-in-Motion) в 2025 году принесла в государственный бюджет почти 118 млн грн и защитила сотни километров дорог от разрушений.