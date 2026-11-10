Ferrexpo призупиняє виробництво в Україні через проблеми з електропостачанням після обстрілів

Гірничорудна компанія Ferrexpo тимчасово зупиняє виробництво в Україні через нестабільне електропостачання після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Постачання продукції європейським клієнтам триватиме за рахунок складських запасів.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як пояснили в компанії, обстріли пошкодили об'єкти енергосистеми, зокрема лінії електропередачі та підстанції. Через це виробничі потужності Ferrexpo отримують недостатньо електроенергії для продовження роботи.

Компанія стежитиме за ситуацією та планує відновити виробництво, щойно умови дозволять працювати на комерційній основі.

"Активи Ferrexpo не зазнали пошкоджень; наразі група має можливість здійснювати поставки європейським клієнтам за рахунок наявних запасів готової продукції", – йдеться у пресрелізі.

Скорочення виробництва

За січень-вересень 2026 року Ferrexpo виробила 2 041789 тонн залізорудних окатків. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли показник становив 2 808 594 тонн.

У III кварталі випуск окатків скоротився на 24% порівняно з II кварталом – до 656 650 тонн проти 860 213 тонн.

Загальне виробництво товарної продукції (окатків і залізорудного концентрату) за дев'ять місяців 2026 року впало на 54% – до 2 336 135 тонн.

Зокрема, випуск товарного концентрату з вмістом заліза 67% скоротився на 87% – до 294 346 тонн проти 2 259 294 тонн за січень-вересень 2025 року.

Про Ferrexpo

Ferrexpo – міжнародна гірничорудна компанія зі штаб-квартирою у Швейцарії. Вона займається видобутком і переробкою залізної руди, а також виробництвом та експортом залізорудних окатків.

Підприємство було засноване радянським урядом в 1960 році як Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат в Горішніх Плавнях.

Ferrexpo володіє 100% ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% ТОВ "Біланівський ГЗК" та 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Компанія є публічною, її акції торгуються на Лондонській фондовій біржі під тикером FXPO. Ferrexpo також входить до індексу FTSE 250.

Основна продукція компанії – залізорудні окатки із вмістом заліза понад 65%. Їх використовують у виробництві сталі. Більшу частину продукції Ferrexpo постачає металургійним підприємствам Східної Європи.

Нагадаємо, на початку вересня компанія Ferrexpo відновила виробництво на своїх підприємствах в Україні після залучення $100 млн нового капіталу. Робота була відновлена на одній лінії з виробництва окатишів.

Додамо, у вересні Ferrexpo залучила близько $100 млн через розміщення нових акцій. Близько $50 млн вклав власник Kernel Андрій Веревський.