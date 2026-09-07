Ferrexpo відновила виробництво в Україні після місяця простою

Гірничорудна компанія Ferrexpo відновила виробництво на своїх підприємствах в Україні після залучення $100 млн нового капіталу. Наразі робота відновлена на одній лінії з виробництва окатишів.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Компанія повідомила, що після оголошеного 4 вересня залучення коштів організувала необхідні для перезапуску роботи протягом вихідних.

Через регулярні атаки на українські порти та судна в Чорному морі Ferrexpo планує зосередити поставки продукції на клієнтах у Європі.

На початку серпня компанія призупинила виробництво в Україні. Тоді Ferrexpo пояснювала рішення постійною загрозою російських атак у районах українських портів та необхідністю зберегти обігові кошти.

Фінансовий запас компанії до зупинки скорочувався. Станом на 30 червня чиста грошова позиція Ferrexpo без урахування орендних зобов'язань становила близько $21 млн проти $25 млн наприкінці березня та $47 млн на кінець 2025 року.

Основними українськими активами Ferrexpo є Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати. Компанія володіє 100% Єристівського ГЗК, 99,9% Біланівського ГЗК та 100% акцій Полтавського ГЗК.

З травня торги акціями Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі були призупинені через затримку з публікацією річної звітності.

Kernel рятує Ferrexpo

4 вересня Ferrexpo оголосила про екстрену докапіталізацію на $100 млн. Половину суми — $50 млн — особисто інвестував власник Kernel Андрій Веревський. Після завершення угоди він має отримати близько 21,4% збільшеного капіталу Ferrexpo. Костянтин Жеваго через Fevamotinico, за даними Concorde Capital, вклав ще близько $40 млн. Детальніше Dilo.ua розбирало угоду на $50 млн.

У межах розміщення Ferrexpo випускає 448,8 млн нових акцій. Ціну встановили на рівні 16,5 пенса за акцію — на 42,3% нижче за котирування перед зупиненням торгів. Завершення операції ще потребує схвалення акціонерами на зборах 21 вересня, а торги новими паперами планують розпочати 22 вересня.

Докапіталізація має передусім вирішити гостру проблему з обіговими коштами. До залучення грошей Ferrexpo попереджала, що наявного ресурсу може вистачити лише до середини вересня. За оцінкою аналітика Dragon Capital Дениса Сакви, нове фінансування може забезпечити компанії приблизно 18 місяців роботи.

Водночас залучення капіталу не розв'язує питання відшкодування експортного ПДВ. Заборгованість перед Ferrexpo оцінюється приблизно у $100 млн, а податкова не відшкодовувала ці кошти майже рік, посилаючись на санкції проти Костянтина Жеваго. Після входження Веревського частка Жеваго, за оцінками аналітиків, скоротиться приблизно з 49% до 45%, тому контроль над компанією суттєво не зміниться.