Ferrexpo возобновила производство в Украине после месяца простоя

Горнорудная компания Ferrexpo возобновила производство на своих предприятиях в Украине после привлечения $100 млн. нового капитала. В настоящее время работа возобновлена на одной линии по производству окатышей.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Компания сообщила, что после объявленного 4 сентября привлечения средств организовала необходимые для перезапуска работы в течение выходных.

Из-за регулярных атак на украинские порты и суда в Черном море Ferrexpo планирует сосредоточить поставки продукции на клиентах в Европе.

В начале августа компания приостановила производство в Украине. Тогда Ferrexpo объясняла решение постоянной угрозой российских атак в районах украинских портов и необходимостью сберечь оборотные средства.

Финансовый запас компании до остановки сокращался. По состоянию на 30 июня чистая денежная позиция Ferrexpo без учета арендных обязательств составила около $21 млн. против $25 млн. в конце марта и $47 млн. на конец 2025 года.

Основными украинскими активами Ferrexpo есть Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Компания владеет 100% Еристовского ГОКа, 99,9% Билановского ГОКа и 100% акций Полтавского ГОКа.

С мая торги акциями Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже были приостановлены из-за задержки с публикацией годовой отчетности.

Kernel спасает Ferrexpo

4 сентября Ferrexpo объявила об экстренной докапитализации на $100 млн. Половину суммы - $50 млн - лично инвестировал владелец Kernel Андрей Веревский. После завершения сделки он должен получить около 21,4% увеличенного капитала Ferrexpo. Константин Жеваго через Fevamotinico, по данным Concorde Capital, вложил еще около $40 млн. Детальнее Dilo.ua разбирало сделку на $50 млн.

В рамках размещения Ferrexpo выпускает 448,8 млн. новых акций. Цену установили на уровне 16,5 пенса за акцию — на 42,3% ниже котировок перед остановкой торгов. Завершение сделки еще требует одобрения акционерами на собрании 21 сентября, а торги по новым бумагам планируют начать 22 сентября.

Докапитализация должна решить острую проблему с оборотными средствами. До привлечения денег Ferrexpo предупреждала, что имеющегося ресурса может хватить только до середины сентября. По оценке аналитика Dragon Capital Дениса Саквы новое финансирование может обеспечить компании примерно 18 месяцев работы.

В то же время, привлечение капитала не решает вопрос возмещения экспортного НДС. Задолженность перед Ferrexpo оценивается примерно в $100 млн, а налоговая не возмещала эти средства почти год, ссылаясь на санкции против Константина Жеваго. После вхождения Веревского доля Жеваго, по оценкам аналитиков, сократится примерно с 49 до 45%, поэтому контроль над компанией существенно не изменится.