За дев'ять місяців Ferrexpo скоротила виробництво залізорудної продукції на половину

Гірничорудна компанія Ferrexpo за січень–вересень 2026 року скоротила виробництво залізорудної продукції більш ніж удвічі – на 54% у річному вимірі, до 2,33 млн тонн. Залучені у вересні близько $100 млн дозволили компанії відновити роботу після тимчасової зупинки, однак виробничі потужності залишаються значно нижчими за довоєнний рівень.

Про це інформує Dilo з посиланням на gmk.

У третьому кварталі компанія виробила 780 тис. тонн залізорудної продукції, що на 19% менше, ніж у квітні–червні.

Найбільше за дев'ять місяців скоротився випуск залізорудного концентрату – на 87% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, до 294 тис. тонн. У третьому кварталі виробництво концентрату становило 123 тис. тонн, що на 20% менше за попередній квартал.

Випуск преміальних окатків у січні–вересні знизився на 36% – до 1,74 млн тонн. У третьому кварталі їх виробили 515 тис. тонн, що на 26% менше порівняно з другим кварталом.

Водночас виробництво DR-окатків за дев'ять місяців зросло у 3,7 раза – до 305 тис. тонн. У липні–вересні їх випуск скоротився на 13% проти попереднього кварталу – до 141 тис. тонн.

У Ferrexpo пояснюють падіння виробництва обмеженою ліквідністю, логістичними труднощами та тимчасовою зупинкою підприємства наприкінці липня.

На початку вересня компанія залучила близько $100 млн капіталу. За словами тимчасового виконавчого голови ради директорів Ferrexpo Лучіо Дженовезе, це дозволило відновити виробництво, однак у значно менших масштабах, ніж до повномасштабного вторгнення.

Можливості нарощувати випуск залишаються обмеженими через проблеми з доступом до українських портів. Після простою в серпні у вересні Ferrexpo запустила одну лінію з виробництва окатків.

Нагадаємо, у серпні Ferrexpo вирішила тимчасово призупинити виробництво залізорудної продукції. Головними причинами стали постійна загроза російських атак на портову інфраструктуру та необхідність збереження обігових коштів.