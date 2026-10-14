За девять месяцев Ferrexpo сократила производство железорудной продукции на половину

Горнорудная компания Ferrexpo за январь–сентябрь 2026 года сократила производство железорудной продукции более чем вдвое – на 54% в годовом исчислении, до 2,33 млн тонн. Привлеченные в сентябре около $100 млн позволили компании возобновить работу после временной остановки, однако производственные мощности остаются значительно ниже довоенного уровня.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на gmk.

В третьем квартале компания произвела 780 тыс. тонн железорудной продукции, что на 19% меньше, чем в апреле-июне.

Больше всего за девять месяцев сократился выпуск железорудного концентрата – на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 294 тыс. тонн. В третьем квартале производство концентрата составило 123 тыс. тонн, что на 20% меньше предыдущего квартала.

Выпуск премиальных окатков в январе-сентябре снизился на 36% - до 1,74 млн. тонн. В третьем квартале их произвели 515 тыс. тонн, что на 26% меньше по сравнению со вторым кварталом.

В то же время производство DR-окатков за девять месяцев выросло в 3,7 раза – до 305 тыс. тонн. В июле-сентябре их выпуск сократился на 13% по сравнению с предыдущим кварталом – до 141 тыс. тонн.

В Ferrexpo объясняют падение производства ограниченной ликвидностью, логистическими трудностями и временной остановкой предприятия в конце июля.

В начале сентября компания привлекла около $100 млн. капитала. По словам временного исполнительного председателя совета директоров Ferrexpo Лучио Дженовезе, это позволило возобновить производство, однако в гораздо меньших масштабах, чем до полномасштабного вторжения.

Возможности наращивания выпуска остаются ограниченными из-за проблем с доступом к украинским портам. После простоя в августе в сентябре Ferrexpo запустила одну линию по производству окатков.

Напомним, в августе Ferrexpo решила временно приостановить производство железорудной продукции. Главными причинами стали постоянная угроза атак на портовую инфраструктуру и необходимость сохранения оборотных средств.