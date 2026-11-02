До 200 000 грн на проект: молодежь из небольших общин может получить президентские гранты

Молодые люди от 14 до 35 лет из небольших общин смогут получить от 50 тыс. до 200 тыс. грн на реализацию собственных инициатив. Прием заявок на президентские гранты продлится со 2 ноября по 2 декабря 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам общин, территорий и внутри перемещенных лиц Украины.

Кто может получить грант

В конкурсе на 2027 год смогут принять участие молодые люди из общин, где проживают до 10 тысяч жителей. Для подачи заявки не нужно иметь общественную организацию или опыт реализации подобных проектов.

Деньги можно привлечь на инициативы, способствующие развитию общины и созданию новых возможностей для ее жителей . Среди направлений культура , безбарьерность, энергетическая устойчивость и другие проекты, которые могут улучшить жизнь на местах.

"Важно, что в этот раз программа охватит больше общин. Убеждены, что у нашей молодежи немало идей и видения того, что нужно изменить на местах. Должны дать ей возможность воплотить эти инициативы в жизнь", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Виталий Безгин.

Финансирование проектов предусмотрено в Государственном бюджете Украины на 2027 год. Конкурс проводят в рамках программы "Гранты Президента Украины для молодежи из малых территориальных общин".

Как отметили в ведомстве, подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на сайте Украинского молодежного фонда.

Напомним, в рамках государственной программы "Собственное дело" 163 заведения дошкольного образования получили 96,4 млн грн грантов на открытие и развитие. Средний размер финансирования составил 591,4 тыс. грн, максимальный – 1 млн. грн.