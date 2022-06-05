Ілон Маск став біднішим на $16,9 млрд за один день

Засновник Tesla, найбагатша людина у світі Ілон Маск, статки якого на даний момент оцінюються в $216,8 млрд, втратив $16,9 млрд за один день. Акції компанії Tesla впали на 9,2%, після рішення бізнесмена скоротити штат на 10%.

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Про це пише Forbes.

Причиною цього став електронний лист, у якому Ілон Маск висловив намір скоротити 10% робітника штату своєї компанії Tesla, оприлюднений американськими ЗМІ напередодні. Крім того, мільярдер заявив, що має "дуже погане передчуття" щодо стану економіки найближчим часом.

Після цього акції Tesla знизилися на 9,2%.

Як зазначають у Forbes, інвестори не можуть бути задоволені висловлюваннями Маска у ЗМІ та поведінкою в соцмережах, проте на попит автомобілів Tesla це поки що не впливає.

"Головне, про що зараз, ймовірно, думають інвестори, то це про те, щоб Маск заткнувся", - зазначив ринковий стратег Miller Tabak Метт Малей.

При цьому, з урахуванням втрати майже $17 мільярдів, Ілон Маск все одно залишається найбагатшою людиною світу, маючи статки $216,8 мільярда.

Найбільше падіння акцій Tesla відбулося після того, як Ілон Маск у квітні оголосив про покупку Twitter за $44 млрд.

Зазначимо, для мільярдера Ілона Маска Twitter — дороге придбання. Тому він вирішив продати частину своїх акцій обраній групі покупців заради фінансування угоди.

Однак незабаром стало відомо про призупинення угоди з купівлі соцмережі.