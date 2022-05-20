Ілона Маска звинуватили у сексуальних домаганнях

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска у 2018 році виплатила 250 тисяч доларів стюардесі, яка звинуватила його у сексуальних домаганнях. Сам Маск заперечує всі звинувачення та вважає інцидент "політично мотивованим".

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Про це повідомляє видання Business Insider.

Зазначається, що стюардеса працювала бортпровідником на контрактній основі у парку корпоративних реактивних літаків SpaceX.

Для збільшення льотних годин компанія запропонувала дівчині пройти курси масажу, який надається, зокрема, Маску під час польотів.

Згідно зі свідченнями стюардеси та документами, отриманими Insider, вона звинуватила Маска в сексуальних домаганнях. Вона заявила, що засновник SpaceX почав чіпати її за ноги без її згоди та запропонував купити їй коня в обмін на еротичний масаж.

Дівчина від пропозиції відмовилася, але продовжила робити масаж, "не вступаючи у сексуальні стосунки".

У 2018 році стюардеса подала скаргу до SpaceX, оскільки через відмову Маску "компанія почала її видавлювати". У листопаді того ж року в рамках угоди про розірвання трудового договору SpaceX виплатила їй компенсацію 250 тисяч доларів в обмін на обіцянку не доводити справу до суду.

Угода також включала пункт про нерозголошення вихідної допомоги.

Про всі подробиці видання Insider дізналося від знайомої стюардеси, яка не пов'язана жодними зобов'язаннями з компанією Маска, тому могла розповісти про цей інцидент.

"До інциденту вона вважала Маска людиною, на яку потрібно рівнятися. Але після того, як він доторкнувся до неї без дозволу і запропонував заплатити їй за секс, вона була сповнена подиву. Вона вважала, що все може просто повернутися в норму, і вона буде вдавати, ніби нічого не сталося. Але врешті-решт за таку відмову її звільнили", - розповіла подруга стюардеси.

У відповідь на запит видання про коментар Ілон Маск відповів, що вважає інцидент "політично мотивованим".

"Якби я мав схильність до сексуальних домагань, то навряд чи це був би перший випадок за мою 30-річну кар'єру, який став відомим", - заявив засновник компаній SpaceX та Tesla.

Зазначимо, мільярдер Ілон Маск може продати свої акції SpaceX обраній групі покупців заради фінансування угоди щодо покупки Twitter.