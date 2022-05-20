Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска в 2018 году выплатила 250 тысяч долларов стюардессе, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Сам Маск отрицает все обвинения и считает инцидент "политически мотивированным".

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Об этом сообщает издание Business Insider.

Отмечается, что стюардесса работала бортпроводником на контрактной основе в парке корпоративных реактивных самолетов SpaceX.

Для увеличения летных часов компания предложила девушке пройти курсы массажа, который предоставляется, в частности, Маску во время полетов.

Согласно показаниям стюардессы и документам, полученным Insider, она обвинила Маска в сексуальных домогательствах. Она заявила, что основатель SpaceX начал трогать ее за ноги без ее согласия и предложил купить ей лошадь в обмен на эротический массаж.

Девушка от предложения отказалась, но продолжила делать массаж, "не вступая в сексуальные отношения".

В 2018 году стюардесса подала жалобу в SpaceX, так как из-за отказа Маску "компания начала ее выдавливать". В ноябре того же года в рамках соглашения о расторжении трудового договора SpaceX выплатила ей компенсацию в 250 тысяч долларов в обмен на обещание не доводить дело до суда.

Соглашение также включало пункт о неразглашении выходного пособия.

О всех подробностях издание Insider узнало от знакомой стюардессы, которая не связана никакими обязательствами с компанией Маска, поэтому могла рассказать про этот инцидент.

"До инцидента она считала Маска человеком, на которого нужно равняться. Но после того, как он разоблачился, прикоснулся к ней без разрешения и предложил заплатить ей за секс, она была полна недоумения. Она полагала, что все может просто вернуться в норму, и она будет притворяться, будто ничего не произошло. Но в конце концов за такой отказ ее уволили", — рассказала подруга стюардессы.

В ответ на запрос издания о комментарии Илон Маск ответил, что считает инцидент "политически мотивированным".

"Если бы я имел склонность к сексуальным домогательствам, то вряд ли это был бы первый случай за мою 30-летнюю карьеру, который стал известен", - заявил основатель компаний SpaceX и Tesla.

Отметим, миллиардер Илон Маск может продать свои акции SpaceX выбранной группе покупателей ради финансирования сделки по покупке Twitter.