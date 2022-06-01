Маск хочет уволить топ-менеджмент Tesla, если те откажутся возвращаться в офис

Основатель Tesla, богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что топ-менеджеры обязаны вернуться в офис и проводить там минимум 40 часов в неделю, после отмены карантинных ограничений. Маск уволит тех, кто не вернется с удаленной работы. Об этом сообщает Bloomberg.

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Глава Tesla разослал сотрудникам электронные письма, в которых сообщил о своем решении. Тема письма: "Удаленная работа больше не приемлема".

Миллиардер написал топ-менеджменту Tesla, что "любой, кто хочет работать удаленно, должен находиться в офисе как минимум 40 часов в неделю или покинуть компанию. Далее он написал, что офис "должен быть главным рабочим местом для сотрудников Tesla, а не удаленным филиалом, не связанным с должностными обязанностями".

Отметим, что накануне Маск занялся покупкой Twitter. После этого венчурный капиталист и предприниматель из Кремниевой долины Кит Рабуа предупредил, что сотрудников Twitter может ожидать волна увольнения. Он рассказал, что однажды в SpaceX Маск заметил группу стажеров, которые слонялись вокруг, ожидая своей очереди за кофе. После этого он пригрозил всех уволить, если снова увидит очередь за кофе.