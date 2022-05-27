Инвесторы Twitter подали на Илона Маска в суд

Инвесторы Twitter утверждают, что покупатель соцсети Илон Маск "манипулировал ценой акций компании в сторону понижения". По этой причине на миллиардера подали в суд, сообщает Reuters.

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Сторона обвинения хочет доказать, что Маск сэкономил 156 миллионов долларов, не сообщив, что до 14 марта он уже купил более 5% акций Twitter.

"Задерживая раскрытие информации о своей доле в Twitter, Маск манипулировал рынком и купил акции Twitter по искусственно заниженной цене", — уверены инвесторы.

Они также заявили, что публичная критика компании со стороны бизнесмена, в том числе публикация в Twitter, в которой Маск написал, что выкуп "временно приостановлен" до тех пор, пока Twitter не докажет, что спам-боты составляют менее 5% его пользователей, — это попытка давить на цены на акции.

Отметим, для миллиардера Илона Маска Twitter — дорогостоящее приобретение. Поэтому он решил продать часть своих акций выбранной группе покупателей ради финансирования сделки.

25 апреля он сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о приостановке сделки по покупке соцсети.