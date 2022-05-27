Інвестори Twitter подали на Ілона Маска до суду

Інвестори Twitter стверджують, що покупець соцмережі Ілон Маск "маніпулював ціною акцій компанії у бік зниження". З цієї причини на мільярдера подали до суду, повідомляє Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Сторона звинувачення хоче довести, що Маск заощадив 156 мільйонів доларів, не повідомивши, що до 14 березня він уже купив понад 5% акцій Twitter.

"Затримуючи розкриття інформації про свою частку в Twitter, Маск маніпулював ринком і купив акції Twitter за штучно заниженою ціною", - упевнені інвестори.

Вони також заявили, що публічна критика компанії з боку бізнесмена, в тому числі публікація в Twitter, в якій Маск написав, що викуп "тимчасово припинено" доти, доки Twitter не доведе, що спам-боти складають менше 5% його користувачів, - це спроба тиснути на ціни на акції.

Зазначимо, для мільярдера Ілона Маска Twitter — дороге придбання. Тому він вирішив продати частину своїх акцій обраній групі покупців заради фінансування угоди.

25 квітня він повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди щодо купівлі соцмережі.