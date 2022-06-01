Маск хоче звільнити топ-менеджмент Tesla, якщо ті відмовляться повертатися в офіс

Засновник Tesla, найбагатша людина у світі Ілон Маск заявив, що топ-менеджери зобов'язані повернутися в офіс і проводити там мінімум 40 годин на тиждень після скасування карантинних обмежень. Маск звільнить тих, хто не повернеться із віддаленої роботи. Про це повідомляє Bloomberg.

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Голова Tesla розіслав співробітникам електронні листи, у яких повідомив про своє рішення. Тема листа: "Віддалена робота більше не прийнятна".

Мільярдер написав топ-менеджменту Tesla, що "будь-хто, хто хоче працювати віддалено, повинен перебувати в офісі як мінімум 40 годин на тиждень або покинути компанію. Далі він написав, що офіс "має бути головним робочим місцем для співробітників Tesla, а не віддаленою філією, не пов'язаною із посадовими обов'язками".

Зазначимо, що напередодні Маск зайнявся покупкою Twitter. Після цього венчурний капіталіст та підприємець із Кремнієвої долини Кіт Рабуа попередив, що співробітників Twitter може очікувати хвиля звільнення. Він розповів, що одного разу в SpaceX Маск помітив групу стажистів, які тинялися навколо, чекаючи своєї черги за кавою. Після цього він погрожував усіх звільнити, якщо знову побачить чергу за кавою.