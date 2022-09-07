Маск заявил, что "нет смысла" покупать Twitter из-за войны в Украине - The Insider

Миллиардер Илон Маск в мае мог сообщить банку Morgan Stanley, финансирующему часть сделки по приобретению Twitter, что отложит покупку социальной сети, потому что Россия напала на Украину и это, по мнению бизнесмена, "может привести к Третьей мировой войне".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает издание The Insider.

Такое сообщение якобы Маск отправил 8 мая. В нем миллиардер также цитировал предстоящую речь президента России Владимира Путина. Тогда ожидалось, что 9 мая лидер страны-агрессора выступит с речью по случаю 77-летия победы над нацистской Германией, "объявив об всеобщей мобилизации". Маск считал тогда, что в дальнейшем это может привести к началу Третьей мировой войне.

"Давайте замедлим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы направляемся к Третьей мировой войне", - написал миллиардер.

Но тогда, 9 мая, прогнозы западных политиков и экспертов по поводу того, что Путин объявит об общей мобилизации в РФ, не сбылись.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск против Twitter. Он обвинил компанию в промедлении предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.

Источник фото: ua.depositphotos.com