Індія відхилила пропозицію автовиробника BYD побудувати завод вартістю $1 мільярд

Індія відхилила пропозицію китайського автовиробника BYD побудувати в країні завод з виробництва електромобілів і акумуляторів вартістю 1 мільярд доларів у партнерстві з місцевою компанією Megha Engineering.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні йдеться, що Департамент торгівлі Індії та інші дердавні органи під час обговорень даного проєкту відхилили заявку, посилаючись на проблеми з безпекою.

"Під час обговорень було відмічено проблеми безпеки щодо китайських інвестицій в Індії", — сказав індійський чиновник.

BYD і приватна компанія Megha Engineering and Infrastructures подали пропозицію до індійських регуляторів щодо створення спільного підприємства з виготовлення електромобілів ще минулого місяця.

Довгостроковий план полягав у створенні повної лінійки електромобілів марки BYD: від хетчбеків до розкішних моделей.

Видання пише, що на даний час BYD - найбільший у світі виробник електромобілів і гібридних автомобілів, а Індія зараз є третім за величиною ринком автомобілів у світі.

При цьому, компанія BYD вже інвестувала 200 мільйонів доларів в Індію, де продає корпоративним автопаркам електричний позашляховик Atto 3 і e6 EV, і цього року планує випустити свій розкішний електричний седан Seal.

Зазначимо, що китайський автовиробник BYD планує відкрити завод у В’єтнамі з виробництва автомобільних запчастин з метою експорту компонентів на завод у сусідньому Таїланді.

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