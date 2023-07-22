Индия отклонила предложение автопроизводителя BYD построить завод стоимостью $1 миллиард

Индия отклонила предложение китайского автопроизводителя BYD построить в стране завод по производству электромобилей и аккумуляторов стоимостью 1 млрд долларов в партнерстве с местной компанией Megha Engineering.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что Департамент торговли Индии и другие государственные органы в ходе обсуждения данного проекта отклонили заявку, ссылаясь на проблемы с безопасностью.

"В ходе обсуждения были отмечены проблемы безопасности по китайским инвестициям в Индии", - сказал индийский чиновник.

BYD и частная компания Megha Engineering and Infrastructures подали предложение к индийским регуляторам по созданию совместного предприятия по изготовлению электромобилей еще в прошлом месяце.

Долгосрочный план заключался в создании полной линейки электромобилей марки BYD: от хэтчбеков до роскошных моделей.

Издание пишет, что в настоящее время BYD – крупнейший в мире производитель электромобилей и гибридных автомобилей, а Индия сейчас является третьим по величине рынком автомобилей в мире.

При этом компания BYD уже инвестировала 200 миллионов долларов в Индию, где продает корпоративным автопаркам электрический внедорожник Atto 3 и e6 EV, и в этом году планирует выпустить свой роскошный электрический седан Seal.

Китайский автопроизводитель BYD планирует открыть завод во Вьетнаме по производству автомобильных запчастей с целью экспорта компонентов на завод в соседнем Таиланде.

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