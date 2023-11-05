Китайський виробник електромобілів BYD побудує перший європейський завод в Угорщині

Китайський гігант електромобілів BYD планує побудувати свій перший європейський автомобільний завод в Угорщині.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung з посиланням на власні джерела, близькі до BYD, повідомило, що рішення про будівництво заводу вже було прийнято всередині компанії.

Урядовий веб-сайт у Шеньчжені, де знаходиться штаб-квартира BYD, опублікував статтю минулого місяця про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з головою та президентом BYD Ван Чуаньфу під час візиту до компанії.

У компанії BYD повідомили Reuters, що все ще шукають "правильне місце" для будівництва нового заводу та зроблять офіційне оголошення наприкінці року.

Угорський уряд наразі не коментує можливе будівництво нового підприємства.

Раніше Індія відхилила пропозицію китайського автовиробника BYD побудувати в країні завод з виробництва електромобілів і акумуляторів вартістю 1 мільярд доларів у партнерстві з місцевою компанією Megha Engineering.

Натомість китайський автовиробник BYD планує відкрити завод у В’єтнамі з виробництва автомобільних запчастин з метою експорту компонентів на завод у сусідньому Таїланді.

Наразі китайський авторинок є найдешевшим у світі. Китайський виробник автомобілів BYD знизив на 10% ціну на свій бестселер Seal, оскільки прагне втримати лідерство на ринку електромобілів за собою.