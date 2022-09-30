В Николаеве российская ракета попала в девятиэтажку

Ночью 30 сентября в Николаеве и в его окрестностях раздалось 7 взрывов. Российские оккупанты двумя ракетами атаковали спальный жилой район областного центра. Одна ракета попала в 9-этажку.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Российские оккупанты 2 ракетами атаковали спальный жилой район. 1 ракета попала в девятиэтажку, серьезные повреждения, под завалами люди", - отметил Ким.

В результате удара по жилому дому в Николаеве 8 человек ранены, одну женщину спасатели достали из завалов, она жива. Сейчас на месте сверяют списки жителей дома.

"Российские террористы обстреляли обычный жилищный квартал. Попадание в жилой дом. Под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар", - добавил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Напомним, три человека погибли и 12 были ранены в результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 29 сентября.