В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)

По меньшей мере три человека погибли и 12 были ранены в результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 29 сентября. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Ранее же председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила в соцсетях о гибели двух человек и ранении еще 12.

"Очередной ужасный обстрел Николаева. Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час пик. Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой. Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения!" – возмутилась она.

Замазеева выразила соболезнования семьям погибших, добавив, что к месту попадания выехали бригады скорой помощи.

Такую же информацию о пострадавших сообщил в Telegram-канале и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он также опубликовал фото, где видно попадание снаряда рядом со зданием администрации Ингульского района Николаева в начале Богоявленского проспекта.