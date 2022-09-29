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В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)

В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: novosti-n.org

По меньшей мере три человека погибли и 12 были ранены в результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве 29 сентября. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

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Ранее же председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила в соцсетях о гибели двух человек и ранении еще 12.

"Очередной ужасный обстрел Николаева. Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час пик. Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой. Это не что иное, как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения!" – возмутилась она.

Замазеева выразила соболезнования семьям погибших, добавив, что к месту попадания выехали бригады скорой помощи.

Фото 2 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: novosti-n.org
Фото 3 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: novosti-n.org
Фото 4 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: novosti-n.org
Фото 5 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: novosti-n.org
Фото 6 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: novosti-n.org
Фото 7 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: novosti-n.org
Фото 8 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: novosti-n.org
Фото 9 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: Telegram/kt20220224
Фото 10 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: Telegram/kt20220224
Фото 11 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: Telegram/kt20220224
Фото 12 — В Николаеве в результате обстрела остановки транспорта погибли 3 и ранены 12 человек (ФОТО)
Фото: Telegram/kt20220224

Такую же информацию о пострадавших сообщил в Telegram-канале и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он также опубликовал фото, где видно попадание снаряда рядом со зданием администрации Ингульского района Николаева в начале Богоявленского проспекта.

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Автор:
Тимофей Беспятов