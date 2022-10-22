- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Баржевой мост в Херсоне предоставляет россиянам дополнительные преимущества - британская разведка.
Британская разведка считает, что завершение строительства баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне предоставит оккупантам дополнительные материальные и логистические преимущества.
Об этом говорится в сообщении разведки Британии .
"Российские войска продолжают укреплять пункты пропуска через реку Днепр, а также завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по всей вероятности, это первый случай, когда российским военным пришлось использовать этот тип мостов за последние десятилетия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Использование гражданских барж, вероятно, предоставит России дополнительные материальные и логистические преимущества, поскольку она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала при вторжении", - говорится в сообщении.
По данным разведки , если баржевому мосту будет нанесен ущерб, почти наверняка Россия попытается быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку ее силы и пункты переправы через Днепр находятся под растущим давлением в Херсоне.
Напомним, что Институт изучения войны утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.
Отметим, что президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе и областного центра.