Баржевой мост в Херсоне предоставляет россиянам дополнительные преимущества - британская разведка.

Британская разведка считает, что завершение строительства баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне предоставит оккупантам дополнительные материальные и логистические преимущества.

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Об этом говорится в сообщении разведки Британии .

"Российские войска продолжают укреплять пункты пропуска через реку Днепр, а также завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по всей вероятности, это первый случай, когда российским военным пришлось использовать этот тип мостов за последние десятилетия.

"Использование гражданских барж, вероятно, предоставит России дополнительные материальные и логистические преимущества, поскольку она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала при вторжении", - говорится в сообщении.

По данным разведки , если баржевому мосту будет нанесен ущерб, почти наверняка Россия попытается быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку ее силы и пункты переправы через Днепр находятся под растущим давлением в Херсоне.

Напомним, что Институт изучения войны утверждает, что российские оккупанты сейчас создают информационные условия, чтобы оправдать свое отступление на Херсонщине, для чего хотят атаковать Каховскую ГЭС, обвинив в этом украинскую сторону.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия готова взорвать дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, что приведет к быстрому затоплению водами Днепра более 80 населенных пунктов, в том числе и областного центра.