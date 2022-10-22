Баржевий міст у Херсоні надає росіянам додаткові переваги - британська розвідка

Британська розвідка вважає, що завершення будівництва баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні надасть окупантам додаткові матеріальні і логістичні переваги.

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Про це йдеться у повідомленні розвідки Британії.

"Російські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через річку Дніпро, а також завершили будівництво баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, це перший випадок, коли російським військовим довелося використовувати цей тип мостів за останні десятиліття.

"Використання цивільних барж, ймовірно, надасть Росії додаткові матеріальні та логістичні переваги, оскільки вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу під час вторгнення", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, якщо баржевому мосту буде завдано шкоди, майже напевно Росія намагатиметься швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, оскільки її сили і пункти переправи через Дніпро перебувають під зростаючим тиском у Херсоні.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни стверджує, що російські окупанти зараз створюють інформаційні умови, щоб виправдати свій відступ на Херсонщині, для чого хочуть атакувати Каховську ГЕС, звинувативши в цьому українську сторону.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія готова підірвати дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції у Херсонській області, що призведе до швидкого затоплення водами Дніпра понад 80 населених пунктів, зокрема й обласного центру.