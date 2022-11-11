Деокупація Херсона — на фінальній стадії, ЗСУ знищили велику кількість окупантов, — Херсонська ОДА

Станом на 11 листопада Збройні сили України розпочали фінальну стадію звільнення Херсону. Українські захисники ліквідували велику кількість окупантів, які намагалися переправитися на лівий берег Дніпра.

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Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти відходячи напередодні підривали і Херсонську ТЕЦ, і розподільчу станцію Обленерго, і біля телевежі вони зруйнували електронну частину, тобто це все треба буде відновлювати. Але найголовніше, зараз провести деокупацію. Велика частина росіян не змогли перетнути Дніпро, вони перевдягаються, викидають свою військову форму, намагаються ховатися в цивільному одязі", — розповів Хлань.

В цей час місцеві ЗМІ повідомляють, що херсонці та жителів прилеглих населених пунктів вивішують прапори України, чекаючи військових ЗСУ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що в місті є багато роботи по документуванню воєнних злочинів Росії та пошуку зниклих безвісти.

В свою чергу заступник Керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко додав, що голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич готовий до роботи.