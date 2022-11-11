Деокупация Херсона — на финальной стадии, ВСУ уничтожили большое количество оккупантов, — Херсонская ОГА

По состоянию на 11 ноября Вооруженные силы Украины приступили к финальной стадии освобождения Херсона. Украинские защитники ликвидировали большое количество российских захватчиков, пытавшихся переправиться на левый берег Днепра.

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Об этом на брифинге в Media Center Ukraine рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты отходя накануне взрывали и Херсонскую ТЭЦ, и распределительную станцию Облэнерго, и у телебашни они разрушили электронную часть, то есть это все нужно будет восстанавливать. Но самое главное, сейчас провести деоккупацию. Большая часть россиян не смогли пересечь Днепр, они переодеваются, выбрасывают свою военную форму, пытаются прятаться в гражданской одежде", - рассказал Хлань.

В настоящее время местные СМИ сообщают, что херсонцы и жителей близлежащих населенных пунктов вывешивают флаги Украины, ожидая военных ВСУ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в городе много работы по документированию военных преступлений России и поиску пропавших без вести.

В свою очередь заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич готов к работе.