Антоновский мост в Херсоне частично обрушился - СМИ

Антоновский автомобильный мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью, частично обрушился. Об этом сообщает "Суспільне Херсон".

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Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики и СМИ также публикует фото Антоновского моста.

Официального подтверждения причин частичного разрушения моста пока нет.

Отметим, что ВСУ в течение длительного времени наносили удары по мосту, но после них переправа продолжала частично функционировать. При это еще в августе после значительных повреждений Антоновского моста россйские захватчики начали возводить неподалеку понтонный мост.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

При этом главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский отметили, что за каждым подобным решением РФ стоит колоссальная работа ВСУ, ведь "враг не делает подарков".