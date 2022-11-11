Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Происшествия
Дата публикации

Антоновский мост в Херсоне частично обрушился - СМИ

Антоновский мост в Херсоне частично обрушился - СМИ

Антоновский автомобильный мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью, частично обрушился. Об этом сообщает "Суспільне Херсон".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики и СМИ также публикует фото Антоновского моста.

Официального подтверждения причин частичного разрушения моста пока нет.

Отметим, что ВСУ в течение длительного времени наносили удары по мосту, но после них переправа продолжала частично функционировать. При это еще в августе после значительных повреждений Антоновского моста россйские захватчики начали возводить неподалеку понтонный мост.

Напомним, что 9 ноября руководство Министерства обороны России анонсировало вывод оккупационных сил из правобережной части Херсонской области, в том числе из областного центра.

При этом главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и президент Владимир Зеленский отметили, что за каждым подобным решением РФ стоит колоссальная работа ВСУ, ведь "враг не делает подарков".

Автор:
Вита Молодан