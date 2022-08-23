Оккупанты строят понтонный мост через Днепр возле Херсона, – разведка Британии

После значительных повреждений Антоновского моста, соединяющего правый и левый берега Днепра вблизи Херсона, российские захватчики начали возводить понтонный мост.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

"На выходных Россия, вероятно, начала перекидывать баржи для строительства прочного наплавного моста рядом с поврежденным Антоновским автомобильным мостом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько недель российские войска и местные жители возлагались на паромную переправу через водную колею.

По данным британской разведки, если Россия достроит импровизированный мост, это увеличит пропускную способность по сравнению с паромной переправой.

"Плавучий мост по-прежнему будет уязвим для украинских наступательных действий", - сообщает разведка Британии.

Напомним, Вооруженные силы Украины 22 августа нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Было около 8-10 "прилетов".

Отметим, разрушение Антоновского моста не позволит армии РФ в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона.

Напомним, ночью 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной части Херсонской области.

Ранее ВСУ нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам в ночь с 7 на 8 августа. До этого кафиры уже закрывали проезд через Антоновский мост, который в ночь на 27 июля также получал очередные повреждения из-за обстрелов с украинской стороны.