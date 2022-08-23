Окупанти будують понтонний міст через Дніпро біля Херсону, – розвідка Британії

Після значних пошкоджень Антонівського мосту, що з’єднує правий та лівий береги Дніпра поблизу Херсону, російські загарбники почали зводити неподалік понтонний міст.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

"На вихідних Росія, ймовірно, почала перекидати баржі для будівництва міцного наплавного мосту поряд із пошкодженим Антонівським автомобільним мостом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом кількох тижнів російські війська та місцеві жителі покладалися на поромну переправу через водну колію.

За даними британської розвідки, якщо Росія добудує імпровізований міст, це збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою.

"Плавучий міст як і раніше буде вразливий для українських наступальних дій", - повідомляє розвідка Британії.

Нагадаємо, Збройні сили України 22 серпня завдали чергового удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Було близько 8-10 "прильотів".

Зазначимо, зруйнування Антонівського мосту не дасть змоги армії РФ в повній мірі підживлювати свої угрупування навколо Херсона.

Нагадаємо, вночі 14 серпня Збройні сили України нанесли черговий удар по Антонівському мосту, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Раніше ЗСУ завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах в ніч з 7 на 8 серпня. До цього окупанти вже закривали проїзд через Антонівський міст, який у ніч на 27 липня також отримував чергові пошкодження через обстріли з української сторони.