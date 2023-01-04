За сутки ВСУ уничтожили 720 оккупантов

В сутки 3 января Вооруженные силы Украины уничтожили 720 российских военных. Таким образом, потери российской армии с 24 февраля 2022 года по состоянию на 4 января составляют 108 910 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также с 24 февраля 2022 по утро 4 января 2021 ВСУ ликвидировали 3038 российских танков (+2 за 3 января), 6106 боевых бронированных машин (+6 за 3 января), 2039 артиллерийских систем (+6 за 3 января), 215 средств противовоздушной обороны (+1 за 3 января), а также 1842 БПЛА оперативно-тактического уровня (+3 за 3 января).

Напомним, во время отступления из Берислава Херсонской области оккупанты взорвали электростанцию.