Украинская ПВО сбила более 420 российских ракет с сентября

Украинские Силы противовоздушной обороны с 11 сентября ликвидировали 420 ракет и 430 дронов-камикадзе, которые российские военные запускали по Украине. Об этом 28 декабря в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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Он отметил, что украинские военные считают 10 октября датой первого массированного ракетного обстрела и "точкой отсчета" атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время, еще 11 сентября оккупанты ударили по Харьковской ТЭЦ.

"С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", — сказал Игнат.

Он проинформировал, что у РФ есть перечень объектов, которые оккупанты планируют атаковать, где указаны приоритетные и второстепенные цели.

"Они будут исходить из тех намерений и тех возможностей, которые у них сегодня есть", – добавил представитель командования ВС ВСУ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что у России еще есть запас ракет для нескольких массированных ударов по украинской инфраструктуре. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что можно ожидать еще 2-3 массированных ракетных удара по Украине.

В среднем во время массированных атак РФ использует до 100 ракет, большинство из них сбивает ПВО. Заметим, что оккупанты целят по объектам электроэнергетики, преследуя цель вывести из строя критическую инфраструктуру.