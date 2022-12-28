Українська ППО збила понад 420 російських ракет з вересня

Українські Сили протиповітряної оборони з 11 вересня ліквідували 420 ракет і 430 дронів-камікадзе, що російські військові запускали по Україні. Про це 28 грудня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що українські військові вважають 10 жовтня датою першого масованого ракетного обстрілу і "точкою відліку" атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас ще 11 вересня окупанти вдарили по Харківській ТЕЦ.

"З цього часу вже приблизно понад уже 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала ж, звісно, більша кількість", — сказав Ігнат.

Він проінформував, що РФ має перелік об'єктів, які окупанти планують атакувати, де вказані пріоритетні та другорядні цілі.

"Вони виходитимуть з тих намірів і тих можливостей, які у них на сьогодні є", – додав речник командування ПС ЗСУ.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія ще має запас ракет для кількох масованих ударів по українській інфраструктурі. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що можна очікувати ще 2-3 масованих ракетних ударів по Україні.

В середньому під час масованих атак РФ використовує до 100 ракет, більшість з них збиває ППО. Зауважимо, що окупанти цілять по об'єктам електроенергетики, маючи на меті вивести з ладу критичну інфраструктуру.