Освобождено уже 40% оккупированных с 24 февраля территорий: Залужный подвел итоги 2022 года

Вооруженные силы Украины и другие составляющие Сил обороны на конец 2022 года освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% от всех оккупированных Россией территорий. На это указал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, подводя итоги прошлого года.

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Он отметил, что освобождение правобережной части Херсонской области довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тысяч квадратных километров.

Сейчас Украина продолжает сдерживать российские войска на сухопутном участке общей протяженностью 3786 км. В частности, активная линия фронта с агрессором составляет 1500 км.

Залужный также подытожил, что Воздушные силы ВСУ с начала боевых действий сбили 1893 воздушные цели россиян. В течение 2022 года Силы обороны уничтожили более 100 тысяч солдат РФ, 3 тысячи танков, 6 тысяч боевых бронированных машин, две тысячи артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов.

Кроме того, указано, что подготовка подразделений ВСУ сейчас ведется уже в 17 странах Европы. В целом благодаря государствам-партнерам удалось подготовить уже более 20 тысяч военных.

Более тысячи раненых военных были отправлены на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, Германию, Италию, Румынию, США и Израиль. Около 29 тысяч военнослужащих получили государственные награды, в том числе 160 из них — звание Героя Украины.

Из районов ведения боевых действий, согласно приведенным данным, было эвакуировано более 600 тысяч человек, в то время как туда завезли более 2 миллионов тонн гуманитарных грузов.

В свою очередь саперы обследовали более 1,3 тысячи гектаров территорий на наличие мин и снарядов и уничтожили почти 42 тысячи опасных предметов.