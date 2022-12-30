Кабмин утвердил пошаговый план действий властей при деоккупации территорий

Кабинет министров на заседании 30 декабря одобрил план действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по восстановлению деоккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, бывшее разработчиком документа.

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Отмечается, что принятый план действий является результатом работы Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий и включает 131 мероприятие по восстановлению жизнедеятельности освобожденных населенных пунктов.

В частности, к неотложным мерам отнесены такие очистку территорий от взрывоопасных предметов, разбор завалов; возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти; обеспечение работы правоохранительных органов; обеспечение населения пищевыми продуктами и продуктами первой необходимости.

Также безотлагательно должно происходить обеспечение лекарствами и оказание медицинской помощи; привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры; возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания; обеспечение социальных выплат и пенсий; восстановление централизованного водоснабжения и так далее.

При этом среди этих мероприятий отмечено и "восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов" и "уничтожение символики российского тоталитарного режима".

За каждым мероприятием, как указывают в Минреинтеграции, закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.

"У нас есть четкий план действий, как вернуть жизнь в освобожденные украинские города и села. Власть знает, что делать, поэтому принятый сегодня правительством план мероприятий должен служить указателем для исполнительной и местной власти, как действовать, зайдя на деоккупированные территории... План действий предусматривает пошаговую инструкцию, как это сделать: от устройства админзданий до привлечения штата госслужащих", - подчеркнула руководитель министерства Ирина Верещук.

Отметим при этом, что согласно недавнему опросу группы "Рейтинг", большинство украинцев (52%) считает, что следует начинать восстановление повреждений на деоккупированных территориях, лишь дождавшись окончания войны.