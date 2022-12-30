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Кабмин утвердил пошаговый план действий властей при деоккупации территорий
Кабинет министров на заседании 30 декабря одобрил план действий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по восстановлению деоккупированных территорий. Об этом сообщает Министерство по реинтеграции оккупированных территорий, бывшее разработчиком документа.
Отмечается, что принятый план действий является результатом работы Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий и включает 131 мероприятие по восстановлению жизнедеятельности освобожденных населенных пунктов.
В частности, к неотложным мерам отнесены такие очистку территорий от взрывоопасных предметов, разбор завалов; возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти; обеспечение работы правоохранительных органов; обеспечение населения пищевыми продуктами и продуктами первой необходимости.
Также безотлагательно должно происходить обеспечение лекарствами и оказание медицинской помощи; привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры; возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания; обеспечение социальных выплат и пенсий; восстановление централизованного водоснабжения и так далее.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом среди этих мероприятий отмечено и "восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов" и "уничтожение символики российского тоталитарного режима".
За каждым мероприятием, как указывают в Минреинтеграции, закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.
"У нас есть четкий план действий, как вернуть жизнь в освобожденные украинские города и села. Власть знает, что делать, поэтому принятый сегодня правительством план мероприятий должен служить указателем для исполнительной и местной власти, как действовать, зайдя на деоккупированные территории... План действий предусматривает пошаговую инструкцию, как это сделать: от устройства админзданий до привлечения штата госслужащих", - подчеркнула руководитель министерства Ирина Верещук.
Отметим при этом, что согласно недавнему опросу группы "Рейтинг", большинство украинцев (52%) считает, что следует начинать восстановление повреждений на деоккупированных территориях, лишь дождавшись окончания войны.