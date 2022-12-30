Уряд затвердив покроковий план дій влади при деокупації територій

Кабінет міністрів на засіданні 30 грудня схвалив план дій органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування з відновлення деокупованих територій. Про це повідомляє Міністерство з реінтеграції окупованих територій, що було розробником документу.

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Зазначається, що ухвалений план дій є результатом роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій і включає 131 захід з відновлення життєдіяльності звільнених населених пунктів.

Зокрема, до невідкладних заходів ним віднесено очищення територій від вибухонебезпечних предметів, розбирання завалів; відновлення діяльності органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, територіальних органів виконавчої влади; забезпечення роботи правоохоронних органів; забезпечення населення харчовими продуктами й товарами першої необхідності.

Також невідкладно має відбуватися забезпечення ліками та надання медичної допомоги; залучення міжнародної технічної допомоги для відновлення пошкодженої інфраструктури; відновлення обігу гривні та казначейського обслуговування; забезпечення здійснення соціальних виплат і пенсій; відновлення централізованого водопостачання тощо.

При цьому серед цих заходів зазначено й "відновлення функціонування української мови як державної з урахуванням захисту мов корінних народів" та "знищення символіки російського тоталітарного режиму".

За кожним заходом, як вказують в Мінреінтеграції, закріплені відповідальні виконавці. У більшості випадків це військові адміністрації й органи місцевого самоврядування.

"Ми маємо чіткий план дій, як повернути життя у звільнені українські міста та села. Влада знає, що робити, тож прийнятий сьогодні урядом план заходів має слугувати дороговказом для виконавчої та місцевої влади, як діяти, зайшовши на деокуповані території... План дій передбачає покрокову інструкцію, як це зробити: від облаштування адмінбудівель до залучення штату держслужбовців", – наголосила керівниця міністерства Ірина Верещук.

Зазначимо при цьому, що згідно з нещодавнім опитуванням групи "Рейтинг", більшість українців (52%) вважає, що варто розпочинати відбудову пошкоджень на деокупованих територіях, лише дочекавшись закінчення війни.