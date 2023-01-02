Звільнено вже 40% окупованих з 24 лютого територій: Залужний підбив підсумки 2022 року

Збройні сили України та інші складові Сил оборони станом на кінець 2022 року звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від усіх окупованих Росією територій. На це вказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, підбиваючи підсумки минулого року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Він зазначив, що звільнення правобережної частини Херсонської області довело загальну площу деокупованих територій майже до 40 тисяч квадратних кілометрів.

Зараз же Україна продовжує стримувати російські війська на сухопутній ділянці загальною протяжністю 3786 км. Зокрема, активна лінія фронту з агресором становить 1500 кілометрів.

Залужний також підсумував, що Повітряні сили ЗСУ від початку бойових дій збили 1893 повітряні цілі росіян. Упродовж 2022 року Сили оборони знищили понад 100 тисяч солдатів РФ, 3 тисячі танків, 6 тисяч бойових броньованих машин, дві тисячі артилерійських систем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків та 270 гелікоптерів.

Крім того, вказано, що підготовка підрозділів ЗСУ зараз відбувається вже у 17 країнах Європи. Загалом завдяки державам-партнерам вдалося підготувати вже понад 20 тисяч військових.

Понад тисячу поранених військових було відправлено на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Італії, Румунії, США та Ізраїлю. Майже 29 тисяч військовослужбовців отримали державні нагороди, зокрема 160 із них — звання Героя України.

З районів ведення бойових дій, згідно з наведеними даними, було евакуйовано понад 600 тисяч людей, натомість туди завезли понад 2 мільйони тонн гуманітарних вантажів.

В свою чергу, сапери обстежили понад 1,3 тисячі гектарів територій на наявність мін та снарядів і знищили майже 42 тисячі небезпечних предметів.