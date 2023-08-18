Нідерланди та Данія підтвердили, що США схвалили надання Україні F-16

Чиновники Данії та Нідерландів підтвердили інформацію ЗМІ про те, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16.

Так, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підтвердив у коментарі виданню TV 2, що його країна отримала дозвіл на відправку Україні винищувачів.

Він повідомив, що Данія направила Сполученим Штатам запит щодо постачання літаків Україні й отримала від Вашингтона "дружню відповідь".

"Я можу підтвердити, що між мною та Ентоні Блінкеном відбувся обмін листами, який базується на тому факті, що ми з міністром оборони звернулися до Сполучених Штатів, щоб вивчити наші варіанти", - зауважив Расмуссен.

Він додав, що рішення про постачання винищувачів F-16 для України обговорюють із союзниками.

"Ми започаткували міжнародну коаліцію з навчальними заходами під керівництвом Данії та Нідерландів, і ми добре йдемо. І потім мова йтиме про можливу передачу літаків, це питання ми обговорюємо з нашими союзниками", - зазначив міністр.

З аналогічною заявою виступили і чиновники Нідерландів.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона прокласти шлях для відправки винищувачів F16 в Україну. Велика подяка Ентоні Блінкену за плідну та оперативну співпрацю. Зараз ми будемо далі обговорювати цю тему з нашими європейськими партнерами",- повідомив віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра у Twitter.

Раніше видання Reuters з посиланням на власні джерела писало, що у четвер, 17 серпня, Сполучені Штати надали дозвіл Данії та Нідерландам на передачу Україні винищувачів F-16. Поставка може відбутися відразу після завершення навчання українських пілотів.

Саме в Данії у серпні коаліція з 11 країн має розпочати навчання українських пілотів на F-16. В Міноборони країни очікують, що перші результати навчання будуть на початку 2024 року.

Данія та Нідерланди очолили міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків. Це перші кроки до передачі Україні F-16.