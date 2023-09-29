"Худший сценарий". В Пентагоне считают, что "шатдаун" может повлиять на обучение украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты начали проходить в США курсы английского языка для освоения истребителей F-16. Однако на подготовку может повлиять "шатдаун" американского правительства.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

По ее словам, изучение языка в США в настоящее время касается нескольких пилотов. Продолжительность курсов будет зависеть от навыков, которыми украинские военные уже владеют.

Сингх отметила, что "шатдаун" правительства может повлиять на подготовку украинских пилотов, в том числе касательно английского языка, ведь в таком случае большинство гражданского персонала США, причастного к обучению, будет отправлено в отпуск.

"Прекращение деятельности правительства является худшим сценарием, с которым может столкнуться Минобороны", – сказала американская чиновница.

В то же время в Пентагоне надеются, что Конгресс сможет найти способ избежать "шатдауна".

Что такое "шатдаун"?

30 сентября в США завершается финансовый год, и если Конгресс не примет бюджетные законопроекты на следующий период, с 1 октября начнется "шатдаун" – временное прекращение работы и финансирование некоторых госорганов.

Однако во избежание остановки работы правительства Конгресс может принять и резолюцию о временном продолжении финансирования. Оно будет происходить в объемах, предусмотренных в бюджете на нынешний финансовый год.

Как отмечал представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, "шатдаун" может повлиять на темпы поставки военной помощи Украине. Это связано с тем, что некоторые люди в Госдепе, Министерстве обороны и других отделах правительства не смогут работать.