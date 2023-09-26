Повлияет на поставки помощи. В Госдепе США объяснили, почему возможный "шатдаун" будет тревожным

Поставки военной помощи Украине могут быть усложнены в случае возникновения правительственного "шатдауна" в США. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает "Голос Америки".

По его словам, при остановке бюджетного финансирования правительственных учреждений Штаты могут продолжать поставлять оружие союзникам.

"Но, конечно, когда есть люди в Государственном департаменте, Министерстве обороны и других отделах правительства, которые не могут прийти на работу, очевидно, это может повлиять на темпы поставок. Речь не идет о какой-то отдельной стране, но в целом это может повлиять на темпы доставки. оружия, так что это вызывает беспокойство. Вы можете быть уверены, что наши противники будут наблюдать», – сказал Миллер.

На уточнение журналистов относительно того, может ли вероятный "шатдаун" отразиться на поставках оружия Украине, представитель Госдепа сказал, что "такой же ответ касается и Украины".

"Когда у вас есть несколько человек, которым запрещено приходить на работу, это может повлиять на скорость поставок. Вот почему мы считаем, что прекращение работы будет столь тревожным, и вот почему мы призываем Конгресс профинансировать правительство", – добавил чиновник.

Что такое "шатдаун"?

30 сентября в США завершается финансовый год, и если Конгресс не примет бюджетные законопроекты на следующий период, с 1 октября начнется "шатдаун" – временное прекращение работы и финансирование некоторых госорганов.

Однако во избежание остановки работы правительства Конгресс может принять и резолюцию о временном продолжении финансирования. Оно будет происходить в объемах, предусмотренных в бюджете на нынешний финансовый год.