Передумал: спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти решил сохранить $300 млн для Украины в оборонном бюджете США

Спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что сохранит помощь Украине в законопроекте о финансировании Пентагона, несмотря на свои предварительные угрозы о намерениях изъять эти средства.

Об этом пишет издание The Hill.

Отмечается, что Маккарти решил оставить в документе $300 млн помощи Украине, когда понял, что в проекте закона о финансировании Госдепартамента и зарубежных операций также предусмотрены деньги для Киева и по его словам изъять их стало "слишком сложно"

"Это не решает проблему, потому что в одном из них есть некоторые вопросы, связанные с Украиной, – сказал Маккарти, имея в виду законопроект, касающийся Пентагона. – Это стало слишком сложно сделать, поэтому мы оставляем это".

Как пишет издание, на следующей неделе Палата представителей должна провести единое процедурное голосование по четырем законопроектам об ассигнованиях, в частности финансированию Пентагона, Государственного департамента и зарубежных операций.

Ранее в пятницу Маккарти заявил, что исключит финансирование Украины из законопроекта о расходах и проведет отдельное голосование по нему.

Законопроект о финансировании Пентагона предусматривает выделение 300 млн долларов для оказания помощи Украине, включая обучение военных, оборудование, оружие, логистическую поддержку.

Поскольку администрация президента США Джо Байдена продолжает посылать миллиарды долларов помощи Украине, некоторые члены Конгресса, в частности республиканцы, призывают усилить надзор, чтобы предотвратить мошенничество и злоупотребления.

Ранее сообщалось, что США назначили контролера по мониторингу помощи Украине. Им стал генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

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