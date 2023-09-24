Передумав: спікер Палати представників США Кевін Маккарті вирішив зберегти $300 млн для України в оборонному бюджеті США

Спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону, попри свої попередні погрози про наміри вилучити ці кошти.

Про це пише видання The Hill.

Зазначається, що Маккарті вирішив залишити в документі $300 млн допомоги Україні, коли зрозумів, що в проєкті закону щодо фінансування Держдепартаменту та закордонних операцій також передбачено гроші для Києва і за його словами вилучити їх стало "занадто складно"

"Це не вирішує проблему, тому що в одному з них є деякі питання, пов'язані з Україною, – сказав Маккарті, маючи на увазі законопроєкт, який стосується Пентагону. – Це стало надто складно зробити, тому ми залишаємо це".

Як пише видання, наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування стосовно чотирьох законопроєктів про асигнування, зокрема фінансування Пентагону, Державного департаменту та закордонних операцій.

Раніше у п'ятницю Маккарті заявив, що вилучить фінансування України із законопроєкту про видатки й проведе окреме голосування щодо нього.

Законопроєкт про фінансування Пентагону передбачає виділення 300 млн доларів для надання допомоги Україні, включаючи навчання військових, обладнання, зброю, логістичну підтримку.

Оскільки адміністрація президента США Джо Байдена продовжує надсилати мільярди доларів допомоги Україні, деякі члени Конгресу, зокрема республіканці, закликають посилити нагляд, щоб запобігти шахрайству та зловживанням.

Раніше повідомлялося, що США призначили контролера для моніторингу допомоги Україні. Ним став генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

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