Вплине на постачання допомоги. В Держдепі США пояснили, чому можливий "шатдаун" буде тривожним

Постачання військової допомоги Україні можуть бути ускладнені в разі виникнення урядового "шатдауну" в США. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, передає "Голос Америки".

За його словами, при зупиненні бюджетного фінансування урядових установ Штати мають змогу продовжувати постачати зброю союзникам.

"Але, звичайно, коли є люди в Державному департаменті, Міністерстві оборони та інших відділах уряду, які не можуть прийти на роботу, очевидно, це може вплинути на темпи постачань. Не йдеться про якусь окрему країну, але загалом це може вплинути на темпи доставки зброї, тож це викликає занепокоєння. Ви можете бути впевнені, що наші супротивники будуть спостерігати", – висловився Міллер.

На уточнення журналістів щодо того, чи може ймовірний "шатдаун" позначитися на постачанні зброї Україні, речник Держдепу сказав, що "така ж відповідь стосується й України".

"Коли у вас є кілька людей, яким заборонено приходити на роботу, це може вплинути на швидкість постачання. Ось чому ми вважаємо, що припинення роботи буде настільки тривожним, і ось чому ми закликаємо Конгрес профінансувати уряд", – додав чиновник.

Що таке "шатдаун"?

30 вересня у США завершується фінансовий рік, і якщо Конгрес не ухвалить бюджетні законопроєкти на наступний період, з 1 жовтня почнеться "шатдаун" – тимчасове припинення роботи та фінансування деяких держорганів.

Однак для уникнення зупинки роботи уряду Конгрес може ухвалити й резолюцію про тимчасове продовження фінансування. Воно відбуватиметься в обсягах, передбачених у бюджеті на нинішній фінансовий рік.