НАПК планирует частично автоматизировать заполнение деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) планирует ввести функцию частичного автозаполнения деклараций до 12 октября 2024 года.

Об этом рассказал глава агентства Виктор Павлущик в интервью для Forbes Ukraine.

Он пояснил, что данные будут автоматически подтягиваться из реестров, к которым имеет доступ НАПК. Однако автозаполнение не будет охватывать все данные, которые должны быть указаны в декларациях, таких как активы за рубежом, наличные, криптовалюты, антиквариат и другие.

Павлущик отметил, что нововведение поможет снизить количество технических ошибок, например, ошибочное указание кадастровых номеров вместо стоимости активов.

Он подчеркнул, что наличие технических ошибок может привести к высокому риску оценки декларации и дальнейшему ее детальному пересмотру, что часто проявляет лишь невнимательность при заполнении. Это, в свою очередь, позволит сотрудникам НАПК более эффективно проводить проверки.

Добавим, что в "Дії" запустили новую услугу для чиновников, ежегодно представляющих электронные декларации. Декларанты могут сформировать справку "Данные для декларации" за 2023 год с данными не только о себе, но и о членах семьи.

НАПК будет проверять декларации с помощью искусственного интеллекта

Ранее НАПК имело обязанность ежегодно проверять декларации всех топ-чиновников, поэтому на полную проверку отбирало декларации в зависимости от категории должности, но более 99% деклараций были не охвачены системным контролем НАПК.

Однако с конца 2023 года все представленные декларации чиновников будут охвачены вниманием НАПК за счет нового инструмента автоматизированной проверки.

Все представленные декларации будут проходить оценку рисков, те декларации, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизированно, смогут быть проверены с помощью искусственного интеллекта - механизма автоматизированной проверки.

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Парламент проголосовал за возобновление е-декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.