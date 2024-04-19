НАЗК планує частково автоматизувати заповнення декларацій

Національне агенство з запобігання корупції (НАЗК) планує запровадити функцію часткового автозаповнення декларацій до 12 жовтня 2024 року.

Про це розповів голова агентства Віктор Павлущик у інтерв'ю для Forbes Ukraine.

Він пояснив, що дані автоматично підтягуватимуться з реєстрів, до яких має доступ НАЗК. Однак, автозаповнення не охоплюватиме всіх даних, що мають бути вказані в деклараціях, таких як активи за кордоном, готівка, криптовалюти, антикваріат та інші.

Павлущик зазначив, що нововведення допоможе зменшити кількість технічних помилок, наприклад, помилкове вказування кадастрових номерів замість вартості активів.

Він підкреслив, що наявність технічних помилок може призвести до високого ризику оцінки декларації та подальшого її детального перегляду, що часто виявляє лише неуважність при заповненні. Це, в свою чергу, дозволить співробітникам НАЗК ефективніше проводити перевірки.

Додамо, що в "Дії" запустили нову послугу для чиновників, які щорічно подають електронні декларації. Декларанти можуть сформувати довідку “Дані для декларації” за 2023 рік з даними не лише стосовно себе, а й стосовно членів сім’ї.

НАЗК перевірятиме декларації за допомогою штучного інтелекту

Раніше НАЗК мало обов’язок щорічно перевіряти декларації всіх топ-посадовців, тому на повну перевірку відбирало декларації залежно від категорії посади, але понад 99% декларацій були не охоплені системним контролем НАЗК.

Проте, з кінця 2023 року всі подані декларації чиновників будуть охоплені увагою НАЗК за рахунок нового інструменту автоматизованої перевірки.

Всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків, ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано зможуть бути перевірені за допомогою штучного інтелекту - механізму автоматизованої перевірки.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.