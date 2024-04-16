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Стефанчук подписал закон о мобилизации, теперь – дело за Зеленским
Законопроект №10449 о мобилизации, принятый в целом 11 апреля, передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Согласно сообщению, закон был возвращен с подписью спикера украинского парламента Руслана Стефанчука 15 апреля, а во вторник, 16 апреля, направлен на подпись главы государства.
После того как Зеленский подпишет закон, основные положения вступят в силу через месяц.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отметим, что после вступления закона в силу военнообязанные лица будут иметь два месяца на обновление своих военно-учетных данных. Они также обязаны носить с собой соответствующие документы, выходя на улицу.
Кроме того, в скором времени заработает электронный кабинет, где украинцы смогут дистанционно обновлять данные. Регистрация там добровольная и не обязательна.
Основные положения нового закона о мобилизации
- Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.
- Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные) . Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. Повестку через электронный кабинет получить невозможно.
- Лица, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируются в электронном кабинете.
- Во время действия военного положения военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ (приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию полиции, работников ТЦК или пограничников. Те, кто проверяет документы, могут вести фото- и видеофиксацию этого процесса.
- Лицо, получившее повестку, должно явиться в определенный срок, указанный в повестке, в конкретный территориальный центр комплектования. Отсутствие личности может быть оправдано серьезными причинами, такими как стихийное бедствие, болезнь или смерть близкого родственника. Если лицо не явилось в военкомат вовремя, тогда в течение трех дней необходимо дать объяснение ТЦК о причинах своего отсутствия.
- Лица, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.
- Лица с инвалидностью и находившиеся в плену имеют право на увольнение с военной службы, если они не выразили желания продолжать военную службу.
- Добровольцы, которые самостоятельно придут в ТЦК для мобилизации без получения повестки, получат отсрочку сроком на два месяца для подготовки и решения личных дел.
- Осужденных к условному сроку могут призвать на военную службу, за исключением совершивших преступления против национальной безопасности Украины. Такие лица будут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.
- Что касается бронирования, то законопроект предусматривает бронирование от призыва в Вооруженные силы Украины военнообязанных - всех государственных служащих категории "А" и не более 50% категории "Б" и "В". 100% бронирование от мобилизации распространяется на органы государственной власти, Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, органы прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, суды. 100% бронирование также предоставляют критически важным для обеспечения потребностей ВСУ предприятиям и установлены мобилизационные задачи.
Напомним, что Рада поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении 7 февраля. Ко второму чтению комитет подготовил таблицу из более чем 4 300 правок.
Источник фото: ua.depositphotos.com