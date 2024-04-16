Стефанчук подписал закон о мобилизации, теперь – дело за Зеленским

Законопроект №10449 о мобилизации, принятый в целом 11 апреля, передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению, закон был возвращен с подписью спикера украинского парламента Руслана Стефанчука 15 апреля, а во вторник, 16 апреля, направлен на подпись главы государства.

После того как Зеленский подпишет закон, основные положения вступят в силу через месяц.

Отметим, что после вступления закона в силу военнообязанные лица будут иметь два месяца на обновление своих военно-учетных данных. Они также обязаны носить с собой соответствующие документы, выходя на улицу.

Кроме того, в скором времени заработает электронный кабинет, где украинцы смогут дистанционно обновлять данные. Регистрация там добровольная и не обязательна.

Основные положения нового закона о мобилизации

Мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет.

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо в течение 60 дней со дня вступления закона в силу обновить свои учетные данные (адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные) . Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. Повестку через электронный кабинет получить невозможно.

(адрес проживания, номера контактных телефонов, электронная почта, если есть, и другие данные) Это можно сделать, посетив военный комиссариат, центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или через электронный кабинет призывника. Повестку через электронный кабинет получить невозможно. Лица, состоящие на военном учете, в добровольном порядке регистрируются в электронном кабинете.

Во время действия военного положения военнообязанные должны иметь при себе военно-учетный документ (приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию полиции, работников ТЦК или пограничников. Те, кто проверяет документы, могут вести фото- и видеофиксацию этого процесса.

(приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного) и предъявлять его по требованию полиции, работников ТЦК или пограничников. Лицо, получившее повестку, должно явиться в определенный срок, указанный в повестке, в конкретный территориальный центр комплектования. Отсутствие личности может быть оправдано серьезными причинами, такими как стихийное бедствие, болезнь или смерть близкого родственника. Если лицо не явилось в военкомат вовремя, тогда в течение трех дней необходимо дать объяснение ТЦК о причинах своего отсутствия.

Отсутствие личности может быть оправдано серьезными причинами, такими как стихийное бедствие, болезнь или смерть близкого родственника. Если лицо не явилось в военкомат вовремя, тогда в течение трех дней необходимо дать объяснение ТЦК о причинах своего отсутствия. Лица, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.

Лица с инвалидностью и находившиеся в плену имеют право на увольнение с военной службы , если они не выразили желания продолжать военную службу.

, если они не выразили желания продолжать военную службу. Добровольцы, которые самостоятельно придут в ТЦК для мобилизации без получения повестки, получат отсрочку сроком на два месяца для подготовки и решения личных дел.

Осужденных к условному сроку могут призвать на военную службу, за исключением совершивших преступления против национальной безопасности Украины. Такие лица будут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей.

Такие лица будут проходить военную службу в специализированных подразделениях воинских частей. Что касается бронирования, то законопроект предусматривает бронирование от призыва в Вооруженные силы Украины военнообязанных - всех государственных служащих категории "А" и не более 50% категории "Б" и "В". 100% бронирование от мобилизации распространяется на органы государственной власти, Национальную полицию, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований, органы прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, суды. 100% бронирование также предоставляют критически важным для обеспечения потребностей ВСУ предприятиям и установлены мобилизационные задачи.

Напомним, что Рада поддержала правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 в первом чтении 7 февраля. Ко второму чтению комитет подготовил таблицу из более чем 4 300 правок.

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