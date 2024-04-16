Стефанчук підписав закон про мобілізацію, тепер – справа за Зеленським

Законопроект №10449 про мобілізацію, який було прийнято в цілому 11 квітня, передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Згідно з повідомленням, закон було повернуто з підписом спікера українського парламенту Руслана Стефанчука 15 квітня, а у вівторок, 16 квітня, скеровано на підпис глави держави.

Після того як Зеленський підпише закон, основні положення набудуть чинності через місяць.

Зазначимо, що після вступу закону в силу, військовозобов'язані особи матимуть два місяці на оновлення своїх військово-облікових даних. Вони також будуть зобов'язані носити з собою відповідні документи, виходячи на вулицю.

Крім того, скоро запрацює електронний кабінет, де українці зможуть дистанційно оновлювати дані. Реєстрація там добровільна і не є обов'язковою.

Основні положення нового закону про мобілізацію

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років.

Чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно протягом 60 днів з дня набуття чинності закону оновити свої облікові дані (адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо є, та інші дані) . Це можна зробити відвідавши військовий комісаріат, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника. Повістку через електронний кабінет отримати не можливо.

(адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо є, та інші дані) Це можна зробити відвідавши військовий комісаріат, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника. Повістку через електронний кабінет отримати не можливо. Особи, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструються в електронному кабінеті.

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та пред'являти його на вимогу поліції, працівників ТЦК чи прикордонників. Ті, хто перевіряє документи, можуть вести фото– та відеофіксацію цього процесу.

(приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) та пред'являти його на вимогу поліції, працівників ТЦК чи прикордонників. Особа, яка отримала повістку, повинна з'явитися у визначений строк, який вказано у повістці, до конкретного територіального центру комплектування. Відсутність особи може бути виправдана серйозними причинами, як-от стихійне лихо, хвороба або смерть близького родича. Якщо особа не з'явилася у військкомат вчасно, тоді упродовж трьох днів необхідно надати пояснення ТЦК щодо причин своєї відсутності.

Відсутність особи може бути виправдана серйозними причинами, як-от стихійне лихо, хвороба або смерть близького родича. Якщо особа не з'явилася у військкомат вчасно, тоді упродовж трьох днів необхідно надати пояснення ТЦК щодо причин своєї відсутності. Особи, які отримали 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби.

Особи з інвалідністю та ті, хто був у полоні, мають право на звільнення з військової служби , якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для мобілізації без отримання повістки, отримають відстрочку на строк два місяці для підготовки та вирішення особистих справ.

Засуджених до умовного терміну можуть призвати на військову службу, за винятком тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки України. Такі особи будуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин.

Такі особи будуть проходити військову службу у спеціалізованих підрозділах військових частин. Що стосується бронювання, то законопроєкт передбачає бронювання від призову до Збройних сил України військовозобов'язаних - усіх державних службовців категорії "А" та не більш як 50% категорії "Б" і "В". 100% бронювання від мобілізації поширюється на органи державної влади, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, органи прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державну службу з надзвичайних ситуацій, суди. 100% бронювання також надають критично важливим для забезпечення потреб ЗСУ підприємствам та яким встановлено мобілізаційні завдання.

Нагадаємо, що Рада підтримала урядовий законопроєкт про посилення мобілізації №10449 у першому читанні 7 лютого. До другого читання комітет підготував таблицю із понад 4 300 правок.

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