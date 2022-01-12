Пошел за хлебом, а перешел в айти: как преподаватель иностранных языков стал тимлидом в IT-компании

Константин Пронкевич работает в сфере айти уже около десяти лет. Он знает четыре языка, но ни один из них не связан с программированием. В прошлом преподаватель и владелец брачного агентства однажды просто вышел в магазин за хлебом и совершенно случайно сменил профессию, впоследствии став тимлидом по маркетингу в одной из айти-компаний.

Константин рассказал Delo.ua, как гуманитарию удалось попасть в айти, какие навыки ему пригодились и почему новичкам в сфере не нужно профильное образование.

Как учился на филолога

Меня зовут Константин Пронкевич. Мне 32 года. Живу в Николаеве. Увлекаюсь спортивной версией игры "Что? Где? Когда?" и спортом. Ну и всякими must-have вещами — самообразованием, книгами, кино, играми и так далее.

У меня два высших магистерских образования в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы в Николаеве: филология и перевод. Обе специальности сугубо филологические: преподавание языков (английский, немецкий, испанский) и литературы, и примерно то же самое по направлению перевода. Суммарно я очень много отработал по обеим специальностям. Делал много устных и письменных переводов разной сложности, а также работал почти шесть лет преподавателем литературы в своей альма-матер. Там без магистерского диплома преподавателя никак.

Константин Пронкевич. Фото: BrainHub

О первых работах

Начал работать после девятого класса. Это были, скорее, воспитательные меры от родителей, чем какая-то конкретная нужда. Первый и последний раз, когда я "работал руками", это были несколько месяцев работы в фирме друга родителей по установке пластиковых окон. В основном я собирал антимоскитные сетки и помогал делать какие-то мелкие вещи по установке или сам устанавливал их. Но в целом было довольно интересно. Зарплата была небольшая, но сейчас трудно вспомнить сколько.

Следующие работы были более ориентированы на заработок и все носили социальный характер: раздача листовок и прочей рекламы на улице, продажа экскурсий и прочие подобные подработки. Кажется, платили от 7 до 15 грн в час.

Первой значимой была работа переводчиком в брачном агентстве. Там было много устных и письменных переводов. В это же время я начал брать и другие переводы тоже. Это уже были более серьезные деньги. Впоследствии у меня было свое агентство, где нужно было делать примерно то же самое, но все деньги шли мне без комиссий. Эту работу я долго совмещал с университетской, так как работал там не на полную ставку.

Константин во времена преподавания

Как вышел за хлебом и попал в айти-сферу

В 2012 году я продал свое брачное агентство и перешел в айти-сектор. Это получилось случайно. Я вышел за хлебом в супермаркет и встретил знакомого, который работал в компании Template Monster напротив. Он рассказал, что им нужен человек с хорошим английским, а остальному научат. Впоследствии так и случилось. Поначалу затея показалась скучной, а человек, который проводил собеседование, сам не знал английский достаточно хорошо.

Но потом я встретился с начальниками отдела, и меня взяли на позицию аутричера — грубо говоря, человека, который договаривается с другими сайтами о размещении у них контента. Сегодня это обычная вакансия во многих компаниях, но тогда эта профессия только набирала обороты. С тех пор я и начал заниматься маркетингом для диджитал-продуктов. Сначала это было направление аффилиатского маркетинга, потом весь комплекс маркетинговых услуг. Сейчас я работаю тимлидом по направлению маркетинг в компании ThemeREX, которая делает WordPress-шаблоны и сайты. Еще я немного совмещал и совмещаю деятельность HR.

О совмещении работ и переходе в другую сферу

Я долго совмещал работу в айти-компании и преподавание, почти шесть лет. Ушел из университета только три года назад из-за того, что сильно сократили программу, мне самому это стало менее интересно. К тому же я вернулся обратно в очень требовательный (по времени и работе мозга) мир "Что? Где? Когда?".

А до этого уходил с основной работы в определенные дни посреди дня, читал пары и приходил обратно. Потом отрабатывал пропущенное время в выходные. Благо, Николаев позволяет перемещаться между местами работы в пределах десяти минут езды на автомобиле, поэтому можно успевать намного больше, чем в городах покрупнее. Люди часто недооценивают логистический аспект городов поменьше. А ведь это экономит массу времени, которое можно использовать на другие, более полезные цели.

После смены профессии

Что до перехода в айти, то он, скорее, был не из преподавательской деятельности, а из частного предпринимательства — брачного агентства. Не из-за того, что этот формат работы вышел из моды или перестал быть прибыльным, а потому что просто надоел. Но я знаю много предпринимателей, по которым ударил кризис и они ушли в айти за стабильностью. Моя история несколько другая, это был плавный переход в более интересную сферу в далеком 2012 году, задолго до того, как это стало модно и прибыльнее, чем все остальное.

Уже потом, когда доллар вырос — а в айти зарплату часто привязывают к курсу доллара, — работа там стала такой привлекательной. Но тогда было все не совсем так. Впрочем, с первого дня в айти стабильность и неплохой заработок у меня все же были. Дальше — больше. В зависимости от повышения скилла, увеличения ответственности и нагрузки росла и зарплата, достигнув уровня выше средних киевских зарплат, что для Николаева очень хорошо.

На данный момент средняя зарплата в Николаевской области составляет около 13,6 тысячи грн, в то время как средняя зарплата для маркетинговых позиций в айти-компаниях в Украине колеблется в районе 32,4 тысячи грн, а высшая планка и вовсе находится в районе 54 тысяч грн.

Работа в IT — это не всегда "писать код"

В целом работа в айти лично для меня не слишком отличалась от любой другой работы, к которой располагало мое филологическое образование. IT бывает абсолютно разным, это далеко не всегда о написании кода, его проверке или каких-то сложных штуках, для которых нужна математика . Но в целом, если язык программирования структурирован, как система, то его может понять каждый, кто посвятит этому достаточно времени. Знаю много примеров, когда условные строители или таксисты переходили в айти после нескольких месяцев самообразования.

Во многом айти часто про менеджмент, умение налаживать коммуникацию между людьми и отделами , где нужны всякие soft and peoples' skills. Остальному уже учишься на месте. Особенно сейчас, когда есть YouTube с кучей учебных пособий на любой вкус. Чтобы чему-то научиться таким образом, достаточно обладать некоторым уровнем английского и пытливым умом, а также уже упомянутым базисом — умением работать каждый день. Важно постоянное развитие, оттачивание навыков и старание.

Работы на самом деле немало. Вроде бы все компании укомплектованы кадрами, но если присмотреться, толковых людей не так уж и много. Зато полно людей, которые сидят в айти на тех же должностях годами и не привыкли ничего делать сами, только ставить задачи. Такие люди тоже нужны, но их легко заменить другими, как правило, более низкооплачиваемыми: в айти, как нигде сейчас, развита система переплаты сотрудникам за опыт работы вместо реального скилла.

Почему сегодня айти-сфера доступна гуманитариям как никогда

Филологам важно понять, что сегодня работа в айти-отрасли очень доступна именно для них в силу знания языков и прочих коммуникативных скиллов . Так, наверное, будет не всегда — должны же когда-то и девелоперы, и остальные слои населения понять, что хотя без английского сейчас можно работать, но намного хуже. Просто потому, что в этом случае ты ищешь работу не во всем мире, а только в странах СНГ. Рано или поздно это осознание придет, а потому филологам станет гораздо сложнее, ведь в айти "их хлеб" именно это.

Но на сегодняшний момент в Украине это не угроза от слова совсем. Вопреки распространенному мнению, у нас в этой сфере редко встретишь человека с пристойным английским. Разве что копирайтеров, да и у тех английский, как правило, только письменный, а склад ума и характера не располагают к задачам другого типа.

Что необходимо новичкам, чтобы перейти в айти-компанию

Как я упоминал, совмещаю деятельность с HR. С этой точки зрения очень удобно говорить о том, что необходимо новичкам, чтобы попасть в айти. Начну с истории, которая, на мой взгляд, довольно прямо ответит на этот вопрос. Несколько лет назад одна женщина спросила у меня, куда ей отдать своего сына учиться, чтобы он стал айтишником: на компьютерный или на филологический факультет? Мой ответ был простым — никуда. Может, образование в киевских вузах и соответствует критериям современных айти-фирм, но в Николаеве это не так.

Пресловутое "забудьте все, чему вас учили в школе/университете" нигде не работает так строго, как в айти. Особенно учитывая, что айти бывает разное. Но я действительно считаю, что сегодня лучше вложить время и деньги, потраченные на вуз (а это всегда какие-то деньги, даже если учиться на бюджете), в изучение английского + других языков и конкретные целевые навыки, нужные для конкретной айти-специальности.