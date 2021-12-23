Успешный киевский адвокат выучился на айтишника всего за три месяца: как ему это удалось и что для этого нужно

Выучиться после 12 лет стажа в юриспруденции на разработчика? Почему бы и нет. Всего лишь за три с половиной месяца такая авантюра удалась киевскому адвокату Антону Куцу. Нельзя сказать, что ему было легко, но эта история доказывает, что кардинально сменить профессию в пользу более перспективной и высокооплачиваемой вполне реально.

Сегодня тысячи украинцев задумываются о смене деятельности в пользу айти, ведь сфера еще никогда не была настолько привлекательной для соискателей — средние зарплаты там колеблются в районе 2000-4000 долларов (54-108 тысяч грн). Хотя за год количество айтишников в Украине выросло на 50 тысяч и достигло отметки в 250 тысяч, ІТ-специалистов все еще не хватает. Спрос на них стабильно превышает предложение на 25-30%, а значит, для свитчеров работа найдется.

Антон Куц поделился с Delo.ua своим опытом, рассказал, сколько можно зарабатывать в IT, выделил плюсы и минусы профессии, а заодно дал несколько советов для желающих повторить его путь.

Об учебе на юриста

Меня зову Антон. Мне 35 лет, живу в Киеве. Женат, двое детей. Образование у меня юридическое и 12 лет стажа в юриспруденции, а после этого четыре с половиной года в сфере IT. Из хобби предпочитаю волейбол, футбол, настольные игры. Также являюсь волонтером и организовываю сбор пластиковых крышечек, занимаюсь донорством, организовываю мероприятия по сдаче крови, поддерживаю независимые украинские СМИ. Уделяю время семье и друзьям.

Антон Куц с семьей

У меня в семье нет юристов, но после школы была возможность поступить в лицей с юридической направленностью, а после него пойти в университет имени Шевченко на юридический факультет. На тот момент родители считали, что это очень перспективная профессия, поэтому я выбрал такой путь. Учеба была достаточно интересная, учился хорошо. Был активным студентом, играл в КВН, участвовал в "юридической клинике", где предоставлял консультации малообеспеченным людям, которые не могли оплатить услуги юридических фирм.

Как стал адвокатом и руководителем практики

На пятом курсе уже работал в юридической компании штатным юристом. На первой работе мне сразу попались интересные кейсы, и я уже тогда общался с клиентами. В основном работал не с оформлением документов, а с разными спорами и конфликтами, например, с задолженностями.

В 2012 году стал адвокатом. На тот момент это не было необходимо, как сегодня, но демонстрировало клиентам более высокий статус. Также открывало дополнительные возможности для работы, например, возможность подать адвокатские запросы. Позднее я поменял несколько мест работы, пока не перешел к знакомому в его юридическую компанию.

Там я работал долго, стал руководителем практики и советником, но в какой-то момент мы поняли с партнером, что у нас есть разногласия — разное видение развития компании. Какое-то время мы пытались прийти к компромиссу, но в итоге решили разойтись. Когда я начал карьеру в этой компании, там было всего несколько человек, когда уходил — компания входила в Топ-10 по количеству юристов.

Антон Куц во время работы юристом

Почему решился перейти в IT

После такого быстрого роста хочется выдохнуть. Многие берут перерыв, идут в горы на два месяца или отдыхают каким-либо другим способом. Я же хотел использовать это время для того, чтобы попробовать что-то новое. Предыдущая компания мне помогла и выделила средства на переходной период. Собственно, это время я посвятил обучению.

Еще в университете я немного программировал, подумал, что сейчас это направление активно развивается, а потому решил попробовать. Я не сразу взял платную программу, а сначала нашёл небольшие бесплатные курсы. Там мне понравилось, поэтому я принял решение заняться этим серьезно.

Куда пошел учиться на программиста

Одна из известных школ открыла интенсивную программу по подготовке программистов Bootcamp. На тот момент она стоила около 45 тысяч грн. Этот формат предусматривает, что ты ходишь на курсы, как на работу — с 9:00 до 18:00, а по субботам еще и проходишь soft skills курсы. Три с половиной месяца я только учился. В конце обучения мы с ментором написали мой первый проект.

Курсы были направлены на подготовку fullstack-разработчиков — специалистов, которые одинаково хорошо справляются с написанием frontend и backend кода. Мы учили основы frontend разработки: HTML/CSS и Javascript, а также одну из самых востребованных библиотек React. Я получил базовый набор знаний для того, чтобы устроиться на работу. После обучения мог претендовать на позицию Junior в какой-нибудь компании. В итоге так оно и случилось. Но надо отметить, что помимо этой программы я проходил еще несколько онлайн-курсов. Весь рабочий день тратил на обучение, а вечером около часа выделял онлайн-курсам , оставляя себе немного времени на семью и отдых.

Антон после перехода в другую профессию

Вначале было сложно, поскольку я был специалистом из совсем другой отрасли. Но курсы предусматривали, что люди приходят туда без профильного образования — со мной в группе были разные люди, от студентов до бизнесменов, с разным бэкграундом.

Как искал свою первую работу в IT-компаниях

На курсах помогали составить первое резюме, проводили пробные собеседования с рекрутерами из разных компаний. Рассказывали, какие вопросы нам будут задавать, что требовать.

Когда я писал итоговый проект, я уже начал рассылать свое резюме. Пользовался Djinni, а заодно узнавал у знакомых, кто бы мне мог помочь трудоустроиться. В итоге первое место работы в IT нашел на Djinni — компанию ActiveWizards. То есть после примерно четырех месяцев обучения я почти сразу нашел работу. Это была позиция Front-end react developer.

Что изменилось после перехода в другую сферу

Для меня это был очень интересный опыт, который изменил стиль моей жизни. Когда ты работаешь в юриспруденции на какой-либо высокой должности, ты 24/7 находишься на контакте и должен быть всегда доступен для клиентов, чтобы им помочь.

А в IT-компании на моем первом проекте было возможно распределять рабочее время как угодно. Рабочие часы можно было закрывать в любое время и в любой последовательности — например, поработать утром два часа, потом заняться своими делами и вернуться к работе, скажем, вечером или ночью. Когда я уже влился в работу, мы даже ездили с семьей в Одессу: полдня я проводил на море, а потом шел работать.

Над какими проектами работал в роли программиста

Первый проект оказался очень интересным — международный стартап в Сингапуре. Там был крутой менеджмент, который ориентировался в проекте, также была возможность выбирать себе задачи. Там я проработал четыре месяца, пока этот стартап не прекратил сотрудничество с нашей компанией. Другого проекта под мой уровень не нашли, а потому я перешел в другую компанию.

Я никогда не отталкивался от позиций в IT, есть смысл исходить не из лет опыта, а из предлагаемого проекта и необходимых знаний. К тому же компании по-разному трактуют эти ранги: у кого-то Middle начинается уже с четырех месяцев разработки, а кто-то ставит человека Lead не за годы работы или знания, а потому что он больше всех в теме продукта. Поэтому эти категории очень условные.

Потом я попал в украинскую логистическую компанию, у которой была своя IT-команда. На тот момент она разрабатывала логистический продукт — что-то вроде Uber, но для товарных автоперевозок. Работало это примерно так: есть компания, которой нужно перевезти груз из Киева в Одессу, она делает заявку в программе, а ее акцептируют перевозчики. Мы поддерживали продукт, писали для него новый функционал.

Потом командой подали заявку в Energy Accelerator от ДТЭК. Там искали маленькие команды, которые могли бы закрыть какую-то задачу для них — был список направлений, где нужно было предложить решение. Оказалось, что компания нуждается в чем-то похожем на нашу программу, но направленную не на автоперевозки, а на железнодорожный рынок. Мы подали заявку, сообщив, что у нас есть похожий продукт. За полгода мы прошли все этапы этого конкурса и выиграли его, стали одной из трех команд, с которыми ДТЭК подписал пилотный проект на внедрение идеи. Это был хороший опыт, мы чередовали написание продукта с его обсуждением, прослушиванием лекций по разным направлениям, общением с другими командам акселератора, презентацией результатов.

Но, к сожалению, через месяц команда начала разбегаться. Я дождался нового программиста, передал ему проект и тоже ушел. Следующая моя работа была в Eldorado — я занимался главным сайтом и другими внутренними проектами. Сейчас я уже около года работаю в компании Intive над проектом, связанным с электрификацией Нью-Йорка. Это достаточно интересный и большой проект. Здесь все общение на английском языке. С ним, кстати, у меня проблем не было — еще будучи юристом, я учил язык, но с уклоном в разговорный, поскольку это было важно в переговорах. После перехода в айти я больше занимаюсь техническим направлением английского языка, это нужно как для прочтения документации, так и для общения с иностранными заказчиками и коллегами.

Как поменялась зарплата за четыре года в IT

На самой первой работе в IT я получал около 500-600 долларов (13,5-16,3 тысячи грн). Мои доходы сейчас в районе middle-разработчика на React (по данным DOU, в районе 2800 долларов (76,3 тысячи грн) — Delo.ua). Если сравнивать с доходом в качестве адвоката, сегодня я зарабатываю больше.

Какие есть плюсы и минусы работы программистом

Я не пожалел, что сменил деятельность, хотя каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Юриспруденция — очень интересная профессия, но именно мне больше подошла сфера IT. К тому же в этой отрасли и сейчас, и в будущем гораздо больше перспектив. Для украинского юриста рынок — это СНГ, и то уже неполный. Чтобы перейти в работать в другую страну, ее законодательство нужно учить почти с нуля. В случае с IT рынок — это весь мир. При этом зарплаты привязаны к доллару или евро. Надо также сказать, что потребность в программистах только растет.

Презентация о смене профессии от Антона Куца

Презентация о смене профессии от Антона Куца

Но есть и свои минусы. Технологии очень быстро развиваются, чтобы быть конкурентоспособным на рынке, нужно быть в курсе всех изменений, постоянно следить за ними. Постоянно обучаться чему-то новому. При этом часть проектов написаны с помощью старых технологий, поэтому их тоже необходимо знать. Также требования к кандидату постоянно повышаются. Если раньше джунов брали сразу после курсов, сегодня нужно что-то большее. Но уже есть и "внутренние университеты", и курсы у работодателей.

Четыре совета тем, кто хочет сменить свою профессию

Советую новичкам не идти сразу на крупные платные курсы. Перед тем как отдавать деньги за обучение, желательно самостоятельно попробовать освоить бесплатные программы — их сейчас очень много, на любой вкус. Для начала важно понять, насколько такая деятельность будет интересна. Сидеть целыми днями перед экраном, писать код строчку за строчкой, выискивать ошибки в своём или чужом коде — не всем это может понравиться. Неплохо советоваться с кем-то, уже работающим в IT. Попросить его о помощи на первых этапах, поскольку поначалу обязательно будут моменты, когда ты стопоришься. Когда сталкиваешься с чем-то, в чем сложно разобраться самостоятельно, желательно, чтобы был человек, который мог бы указать на ошибки и объяснить, в чем проблема. В доковидные времена было очень много офлайн-мероприятий для айтишников. Важно ходить туда, поскольку так вливаешься в среду. Во-первых, так можно познакомиться с теми, кто в дальнейшем может помочь с трудоустройством или что-то объяснить. Во-вторых, слушая лекции, даже если поначалу ничего не понимаешь, как минимум узнаешь, о чем сегодня говорят, в сторону каких технологий нужно смотреть. Хотя сегодня мероприятия в основном проходят онлайн, все равно есть много всего интересного и полезного. Технологии очень быстро меняются, поэтому я бы не рекомендовал учиться по книгам — информация там быстро устаревает. Максимум — взять оттуда какую-либо общую теорию. И то, хотя она в начале нужна, лучше больше времени потратить на практические задания. То есть онлайн-курсы для обучения лучше подойдут, там в основном представлена более актуальная информация.

Напоследок — пробуйте новое. Возможно, вам понравится и вы сможете изменить свою жизнь, как это сделал я.