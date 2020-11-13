Украинские айтишники соревнуются за возможность поехать на учебу в Кремниевую долину

Финал крупнейшего в Европе IT-чемпионата DEV Challenge 17 состоится 28-29 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе организатора состязания.

Там отметили, что в соревнованиях приняло участие более 1000 специалистов, а в финал вышло более 150 участников. В течение восьми часов они будут выполнять различные задания, по результатам которых будут выбраны победители.

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Среди судей чемпионата — топовые специалисты, работающие в Facebook (London, San Francisco), Tinder, Grammarly и других ведущих компаниях мира.

Организаторы добавляют, что в этом году ввели направление Cinema Tech, инициатором которого стал национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv. Задача направления — разработка новых решений для популяризации украинского и украиноязычного контента.

"Наша цель — стимулировать создание эффективных IT-технологий в области стриминговых платформ. Именно поэтому мы инициировали направление Cinema Tech в рамках чемпионата DEV Challenge. Участники получили от нас задание на создание решений, которые помогут украинским зрителям стать постоянными ценителями качественного национального контента на любом удобном носителе (планшет, мобильный, ПК)", — рассказывает основатель национального онлайн-кинотеатра sweet.tv Александр Витько.

Для победителей в направлении Cinema Tech, после того как завершится карантин, будет организован семидневный учебный тур в Кремниевую долину.

"Во время тура украинские разработчики смогут встретиться со своими коллегами, которые работают в офисах Google, Facebook, Twitter, Amazon и новых топовых стартапах. Кроме этого для украинских специалистов запланированы лекции в университетах Berkeley и Stanford. Ведь главной целью DEV Challenge является содействие развитию IT-сферы Украины", — говорит Евгения Беспалова, соучредитель и стратег компании по внедрению инноваций We_Challenge.

Организаторы подчеркнули, что семнадцатый IT-чемпионат проходит при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

"Я рад, что украинские специалисты могут участвовать в таких чемпионатах, как DEV Challenge. Ведь он помогает повышать профессионализм и обмениваться опытом, а высокий уровень айтишников способствует быстрому росту всего украинского IT-сектора, — отметил Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT. — В частности, в этот раз впервые в Украине проходили соревнования в категории Cinema Tech. Конечно, в этом сегменте уже есть известные авторитеты, такие, как Netflix, Amazon Prime, Apple TV. Но я уверен, что мы также имеем огромный потенциал, и в будущем украинцы смогут создать собственную стриминогову платформу высокого уровня".

Чтобы не подвергать участников опасности, DEV Challenge проходит в онлайн-формате. В воскресенье, 29 ноября, будут определены победители, и состоится церемония награждения.

Напомним, We_Challenge — компания инновационных трансформаций, которая с 2013 года занимается реализацией корпоративных акселераторов и хакатонов (Intel, Vodafone, Raiffeisen Bank Aval, International Bank of Azerbaijan), открытием научно-исследовательских центров (R&D) и построением маркетинговых коммуникаций в IT-отрасли.

С 2012 года компания проводит крупнейший в Европе IT-чемпионат DEV Challenge, главная цель которого способствовать развитию IT-сферы Украины. За 7 лет было проведено 16 соревнований, в которых приняло участие более 20 тысяч специалистов.

sweet.tv — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению, а также рейтинговым мировым кинохитам. На платформе доступны 227 каналов украинского национального и премиального HD-телевидения, а также контент в 4К. Компания стремится предоставлять пользователям доступ к лучшему контенту на любой вкус.